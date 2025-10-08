Topo

Brasil anuncia terceiro leilão do Eco Invest com mecanismo de hedge cambial

08/10/2025 16h24

BRASÍLIA (Reuters) - O governo detalhou nesta quarta-feira os termos de um novo leilão do Eco Invest para atrair capital estrangeiro a projetos de inovação e sustentabilidade, oferecendo pela primeira vez um mecanismo de hedge cambial.

Lançado no ano passado, o Eco Invest busca canalizar capital internacional para empreendimentos sustentáveis ​​de longo prazo. O primeiro leilão foi realizado em outubro de 2024, seguido por um segundo em agosto deste ano, focado na restauração de pastagens degradadas.

"Ao oferecer proteção cambial para o investidor internacional, o governo federal dá um passo importante para ampliar a confiança, atrair capital de longo prazo e impulsionar projetos estratégicos que fortalecem o desenvolvimento sustentável do país”, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em nota.

Os recursos do programa serão destinados às instituições financeiras para estruturar mecanismos de mitigação de risco cambial e de risco de performance dos projetos, que devem ser focados em bioeconomia e economia circular.

As propostas das instituições financeiras devem ser apresentadas até 19 de novembro.

(Reportagem de Marcela Ayres)

