Brasif Leblon faz parceria com Hitachi Construction Machinery para vender equipamentos pesados

Rio, 08

08/10/2025 19h55

A Brasif Leblon Fundo de Investimentos, veículo de investimentos das Empresas Brasif, anunciou uma parceria com a Hitachi Construction Machinery, uma das maiores fabricantes globais de equipamentos pesados, para a distribuição de máquinas voltadas à mineração e infraestrutura no Brasil.

A operação será conduzida de forma independente das demais empresas do grupo. As linhas de máquinas devem ser lançadas no primeiro trimestre de 2026.

Para a Brasif, o acordo reforça a estratégia de crescimento sustentável e diversificação, disse a empresa em nota. "Esperamos um incremento de 25% no faturamento por meio da parceria", disse o CEO, Gustavo Avelar.

A Brasif é uma holding com operações nos setores de máquinas e equipamentos, agronegócio, logística, hotelaria, moda e investimentos imobiliários. Atua em 22 estados no Brasil e nos Estados Unidos.

A Hitachi Construction Machinery é uma multinacional japonesa com mais de 50 anos de atuação, presente em mais de 60 países e com liderança global na fabricação de equipamentos para construção, mineração e infraestrutura.

Contato: juliana.garcon@estadao.com

