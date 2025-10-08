Topo

Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber barbeiro em casa

Jair Bolsonaro (PL) está em prisão domiciliar desde agosto Imagem: Evaristo Sá - 4.ago.2022/AFP
Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 14h24

Em prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para receber um barbeiro em casa.

O que aconteceu

A defesa protocolou o pedido hoje. Os advogados afirmam que Charlinston Borges Fernandes é um barbeiro de confiança de Bolsonaro.

As visitas ao ex-presidente precisam ser autorizadas pelo STF, exceto de advogados ou familiares. "O atendimento ocorrerá exclusivamente para prestação de serviços de barbearia, observando-se integralmente as restrições impostas por este Supremo Tribunal", disse a defesa.

Nesta semana, Moraes autorizou visita de líderes partidários. O presidente do PP, Ciro Nogueira, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vão à casa de Bolsonaro nos dias 9 e 20 de outubro.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A medida foi imposta por Moraes no âmbito do inquérito 4995, que investiga a articulação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Na ocasião, ele entendeu que o ex-presidente desrespeitou a proibição de uso de redes sociais.

A defesa pediu a revogação da prisão domiciliar em 24 de setembro. Alegou que, como Bolsonaro não foi denunciado no inquérito, não há motivo para manter as cautelares. Antes de decidir, Moraes deve ouvir a manifestação da Procuradoria-Geral da República. O ministro, porém, ainda não encaminhou o pedido ao órgão.

