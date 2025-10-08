Topo

Notícias

Bolsas da Europa operam em alta, com salto de siderúrgicas após proposta tarifária da UE

08/10/2025 06h51

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/10/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por ações de siderúrgicas, que reagem a uma proposta de tarifação do aço importado pela União Europeia.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,58%, a 572,55 pontos.

Ontem, a UE anunciou planos de cortar quase pela metade sua cota de isenção tarifária sobre aço e produtos de aço e elevar a tarifa sobre importações excedentes de 25% a 50%, em um potencial golpe para países como Reino Unido, China, Índia e Turquia.

No horário acima, as gigantes siderúrgicas europeias ThyssenKrup, ArcelorMittal e SSAB tinham robustos ganhos de quase 3% a 4%.

Também mostrava desempenho positivo a empresa de engenharia suíça ABB (+1,2%), que vendeu sua unidade de robótica ao grupo japonês Softbank, por US$ 5,38 bilhões.

Por outro lado, a BVM tombava 9,3% em Frankfurt, após a montadora alemã de carros de luxo reduzir sua projeção de rentabilidade para este ano em função de vendas fracas na China, o que pesava no subíndice europeu do setor automotivo (-2,4%).

No âmbito macroeconômico, mais uma notícia negativa da Alemanha: a produção industrial amargou uma queda mensal de 4,3% em agosto, bem maior do que o recuo de 1% previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal e um dia após as encomendas à indústria da maior economia europeia mostrarem uma inesperada retração no mesmo período.

Investidores também seguem atentos à crise política na França, onde o presidente Emmanuel Macron enfrenta crescente pressão para renunciar ou convocar uma eleição parlamentar antecipada, após o primeiro-ministro Sébastien Lecornu anunciar que deixaria o cargo, no começo da semana.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,60%, a de Paris avançava 0,71% e a de Frankfurt ganhava 0,45%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,67%, 0,55% e 0,68%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Israel intercepta nova flotilha humanitária; trocas de prisioneiros avançam

Nobel de Química premia trio por pesquisas sobre novas estruturas moleculares

Nobel de Química premia o japonês Susumu Kitagawa, Richard Robson, nascido no Reino Unido, e Omar M. Yaghi, jordaniano-americano

Como UE e Otan combatem a frota fantasma de Putin

Compras argentinas e sinalização de entendimento com EUA animam empresários no Brasil

"Não é um assédio aleatório", diz presidente da Comissão Europeia sobre guerra híbrida com a Rússia

Ela viveu cena da novela na vida real: 'Fui estuprada e ninguém me acolheu'

Estudo revela como maior templo do Egito surgiu de uma 'ilha' do Nilo

Haddad esperava reforço de caixa, e Câmara aprovou pauta-bomba

Padilha sobre ajuda a mulher em voo: 'Não é a primeira vez que acontece'

Vice do TJ-SP que defendeu penduricalhos recebeu R$ 1,5 milhão em um ano