Topo

Notícias

BMW reduz previsão de lucros para o ano em meio a dificuldades na China

08/10/2025 09h00

A BMW reduziu sua previsão de lucratividade para o ano, já que a fabricante alemã de carros continua enfrentando uma demanda fraca na China. O grupo, que abriga sua marca homônima, bem como as marcas Mini e Rolls-Royce e um negócio de motocicletas, disse na terça-feira que os volumes de vendas cresceram na Europa e nas Américas nos primeiros nove meses do ano, mas não na China.

A empresa afirmou que as entregas de veículos aumentaram 8,8% globalmente, totalizando 588.300 unidades no terceiro trimestre, com um crescimento de 25% nos EUA e 9,3% na Europa, mas uma queda de 0,4% na China. A BMW disse que estava reduzindo suas previsões de volume para o mercado chinês no quarto trimestre.

A empresa também mencionou que uma redução nas comissões dos bancos chineses para concessionárias pela intermediação de produtos financeiros e de seguros para clientes pesaria sobre a lucratividade.

A BMW espera que os lucros antes dos impostos diminuam ligeiramente este ano em relação aos 10,97 bilhões de euros (US$ 12,85 bilhões) em 2024. Enquanto isso, o fluxo de caixa livre em seu segmento automotivo deve ficar acima de 2,5 bilhões de euros este ano, em comparação com uma estimativa anterior acima de 5 bilhões de euros.

O grupo Mercedes-Benz relatou ontem uma queda de 12% nas vendas trimestrais, culpando os desafios no mercado chinês, bem como o impacto das tarifas dos EUA.

A BMW publicará os resultados do terceiro trimestre em 5 de novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Premiê interino da França mostra-se esperançoso sobre orçamento, vê eleição antecipada menos provável

Lula sanciona lei que aumenta pena para quem dá ou vende bebida alcoólica a menores de idade

Lula edita decreto com Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia

Nobel de Química premia trio por pesquisas sobre novas estruturas moleculares

Energias solar e eólica demonstram avanço notável em 2025

Falta de financiamento agrava risco de fome na Somália

PF prende 37 e resgata vítimas em operação contra abuso sexual de crianças

Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses interceptaram seus barcos

Gripe aviária: governo prorroga estado de emergência zoossanitária por 180 dias

Prêmio Nobel de Química vai para trio que desenvolveu nova arquitetura molecular

Gisèle Pelicot diz que 'nunca' deu consentimento ao acusado de estuprá-la