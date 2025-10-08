Topo

Bicampeão de judô nos JUBs mira vaga na Olimpíada de Los Angeles

Marcelo tem um longo caminho até os Jogos Olímpicos de Los Angeles. O que não deve ser um problema para quem tem uma jornada ainda maior. Ele fugiu de casa por problemas familiares e foi acolhido por projetos sociais de São Paulo. 

"Hoje sou atleta do Flamengo, amo o judô. Estou perto de me formar em Gestão Financeira pela Universidade da Amazônia (Umama-PA). Quando eu deixar de ser atleta, quero trabalhar com o judô. O esporte me deu tudo. Posso dizer que o judô foi o maior ippon que eu apliquei na vida.

