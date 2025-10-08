Topo

Notícias

BB Americas Bank e Galapagos Advisory fecham parceria para oferta de produtos bancários nos EUA

08/10/2025 11h57

(Reuters) - O BB Americas Bank, subsidiária do Banco do Brasil nos Estados Unidos, e a Galapagos Advisory, afiliada da Galapagos Capital nos EUA, anunciaram nesta quarta-feira acordo para oferecer aos clientes da Galapagos Capital uma oferta ampliada de serviços bancários no mercado norte-americano.

A parceria amplia o acesso de brasileiros e latino-americanos a serviços como abertura de conta corrente, cartão de crédito internacional com a marca conjunta Galapagos Capital e BB Americas Bank, crédito pessoal, financiamento imobiliário e outros produtos do portfólio do BB Americas Bank.

De acordo com o comunicado sobre o acordo, os serviços serão oferecidos com atendimento em português, inglês e espanhol e estarão reunidos em uma plataforma digital exclusiva.

A Galapagos Capital tem mais de R$30 bilhões sob gestão e a parceria integra o plano de internacionalização do grupo, que já conta com operações em Miami (EUA) e Genebra (Suíça). Com sede em Miami, o BB Americas Bank administra US$3,2 bilhões em ativos e atende cerca de 70 mil clientes.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Golpe do milho: como era esquema que deu prejuízo de R$ 120 milhões ao agro

Kim Kataguiri propõe emenda que autoriza Brasil a produzir bomba atômica

Sabino diz que fica com Lula e que União erra; Caiado reage: 'Imoralidade'

Porsche com R$ 450 mil em dívidas é incendiado no PR; dono é investigado

Anec prevê embarque de até 7,1 mi de t de soja e 6,3 mi de t de milho em outubro

Indonésia reforça controles após caso de camarões radioativos

LinkedIn informa Moraes que não reativará conta de Carla Zambelli

Neto de Mandela retorna à África do Sul após ser deportado por Israel

Líder dos conservadores britânicos, em crise, promete retomar valores do partido

PP afasta Fufuca após ministro se recusar a sair do governo Lula

Embora resistente, economia global mostra sinais de alerta, diz chefe do FMI