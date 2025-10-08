Topo

Notícias

Bancada na Câmara fechou questão contra MP alternativa ao IOF, diz líder do União Brasil

Brasília

08/10/2025 17h30

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas (União-MP), anunciou nesta quarta-feira, 8, que a bancada fechou questão contra a Medida Provisória 1303/2025, editada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A justificativa é a de que a legenda é "contra o aumento de imposto" e que "grande parte" do relatório do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) trata de aumento de imposto.

"Todas as votações que tiverem aumento de imposto, o União vai votar contra", pontuou o parlamentar em conversa com jornalistas. "A grande maioria dos deputados aprovou (o fechamento de questão) de acordo com a proposta feita pela Executiva Nacional. A bancada votará contra a MP", indicou Pedro Lucas no breve pronunciamento.

Questionado por jornalistas sobre eventuais punições a deputados que não seguissem o fechamento de questão, Pedro Lucas citou o regimento do partido, mencionando advertência e "outras punições".

O parecer final do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) foi aprovado na terça, 7, em votação apertada na comissão mista que analisou a MP.

A medida precisa ainda ser votada pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado até 23h59 desta quarta, 8, para não perder a validade.

A previsão de arrecadação com a MP para 2026 será de R$ 17 bilhões - uma redução de R$ 3 bilhões em relação à previsão inicial prevista no texto original do Executivo.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza, diz AFP

TCU nega representação sobre possíveis irregularidades no programa 'Gás do Povo'

Punido pelo PP, Fufuca diz que atua acima de 'disputa partidária interna'

Congresso argentino limita capacidade de Milei de governar por decreto

Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Filha de Nelson Piquet sofre acidente nos EUA e carro fica destruído; veja

Wall Street continua a subir sem trégua

Câmara aprova retirada de pauta da MP da taxação e impõe derrota ao governo Lula

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

Veja como votou cada deputado na MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP