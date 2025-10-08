Autoridade diz que Rússia realizará teste nuclear se EUA fizerem isso, relata agência

MOSCOU (Reuters) - Um importante diplomata russo disse nesta quarta-feira que a Rússia realizará rapidamente um teste nuclear se os Estados Unidos também fizerem isso, observando que os norte-americanos estavam trabalhando para deixar sua infraestrutura de testes pronta, informou a agência de notícias estatal RIA.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse em outubro que o país realizaria um teste nuclear se outra potência nuclear o fizesse. Ele afirmou ainda que Moscou havia visto sinais de que um país não identificado estava se preparando para conduzir tais testes.

A RIA citou nesta quarta-feira o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, dizendo que o país observou que os EUA estavam trabalhando há algum tempo para preparar sua própria infraestrutura de testes.

Se os EUA realizassem um teste, Ryabkov afirmou que Moscou faria o mesmo rapidamente.

(Reportagem da Reuters; texto de Anastasia Teterevleva)