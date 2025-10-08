Topo

Notícias

Ataque de junta de Mianmar deixa ao menos 20 mortos em meio a guerra aérea

08/10/2025 09h21

(Reuters) - Um manifestante de 30 anos estava participando de uma reunião contra a junta governista de Mianmar em um dia de festival na região central de Sagaing, na segunda-feira, quando ouviu o ruído característico de pás de ventilador cortando o ar.

Minutos depois, explosivos foram lançados por um parapente motorizado, também conhecido como paramotor.

"Fui jogado longe", disse o manifestante, que pediu para não ser identificado por medo de represálias da junta.

"Inicialmente, achei que toda a parte inferior do meu corpo havia sido cortada. Eu a toquei e percebi que as pernas ainda estavam lá."

Pelo menos 20 pessoas foram mortas no ataque da junta, de acordo com testemunha ocular, a Anistia Internacional, o governo paralelo de Unidade Nacional e um grupo de resistência armada na área.

Esse também é o mais recente exemplo do uso de paramotores pelos militares bem armados de Mianmar como parte de sua gama cada vez mais ampla de armamentos aéreos, incluindo aeronaves e drones, utilizados em uma guerra civil em expansão.

Um porta-voz da junta de Mianmar não respondeu às ligações pedindo comentários. As Forças Armadas já rejeitaram acusações de que têm civis como alvo.

A nação do sudeste asiático tem sido dominada por protestos e uma rebelião armada desde 2021, após a destituição pelos militares de um governo civil eleito.

O ataque no município de Chaung-U, em Sagaing, ocorreu pouco antes das 20h, horário local, na segunda-feira, quando os residentes locais se reuniam em um campo, disse a testemunha ocular e um porta-voz de um grupo local de resistência armada anti-junta.

"Os militares usaram paramotores para bombardear essa área aproximadamente seis vezes antes desse último incidente", declarou Ko Thant, um agente de informações da Força de Defesa Popular de Chaung-U Township, à Reuters.

O primeiro registro do uso pela junta de paramotores, que podem acomodar até três soldados para lançar bombas ou disparar contra alvos, foi em dezembro de 2024 e, desde então, eles têm sido utilizados mais amplamente, de acordo com o Armed Conflict Location & Event Data Project.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Ataque de junta de Mianmar deixa ao menos 20 mortos em meio a guerra aérea

Premiê interino da França mostra-se esperançoso sobre orçamento, vê eleição antecipada menos provável

Lula sanciona lei que aumenta pena para quem dá ou vende bebida alcoólica a menores de idade

Lula edita decreto com Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia

Nobel de Química premia trio por pesquisas sobre novas estruturas moleculares

Energias solar e eólica demonstram avanço notável em 2025

Falta de financiamento agrava risco de fome na Somália

Queda populacional de formigas em Fiji indica apocalipse global de insetos

PF prende 37 e resgata vítimas em operação contra abuso sexual de crianças

Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses interceptaram seus barcos

Gripe aviária: governo prorroga estado de emergência zoossanitária por 180 dias