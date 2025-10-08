Topo

Notícias

Ata do Fed mostra que não há urgência em encerrar aperto quantitativo

Nova York

08/10/2025 17h07

Antes da publicação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) referente à reunião de política monetária de setembro, alguns analistas projetavam que o documento poderia sugerir que as autoridades do BC dos Estados Unidos começaram a contemplar o fim da redução do balanço em meio a um aperto maior nos mercados de financiamento. No entanto, os especialistas citam que há poucos sinais no documento de que essa discussão tenha tido muito destaque.

Na reunião, funcionários do Fed de Nova York disseram às autoridades que as reservas bancárias cairão para um nível de aproximadamente US$ 2,8 trilhões até o final do primeiro trimestre de 2026, sugerindo que não há urgência em encerrar o escoamento de balanços na próxima reunião ou nas duas próximas. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza, diz AFP

TCU nega representação sobre possíveis irregularidades no programa 'Gás do Povo'

Punido pelo PP, Fufuca diz que atua acima de 'disputa partidária interna'

Congresso argentino limita capacidade de Milei de governar por decreto

Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Filha de Nelson Piquet sofre acidente nos EUA e carro fica destruído; veja

Wall Street continua a subir sem trégua

Câmara aprova retirada de pauta da MP da taxação e impõe derrota ao governo Lula

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

Veja como votou cada deputado na MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP