Topo

Notícias

Asteroide transita a apenas 400 km da Terra; passagem é uma das mais próximas já registradas

São Paulo

08/10/2025 10h03

Um asteroide sobrevoou a Antártida e passou a uma distância de apenas 428 quilômetros da superfície da Terra, na última quarta-feira, dia 1º. A informação foi divulgada pela Agência Espacial Europeia (ESA) nesta segunda-feira, 6.

De acordo com a ESA, essa altitude é semelhante à órbita da Estação Espacial Internacional (ISS), que varia de 370 a 460 quilômetros, e uma das mais próximas já registradas.

O objeto, chamado de 2025 TF, tem de um a três metros de diâmetro e, devido ao seu tamanho, não representa perigo significativo.

"Eles podem produzir bolas de fogo se atingirem a atmosfera terrestre e podem resultar na descoberta de pequenos meteoritos no solo", afirmou a ESA em um comunicado.

Ele foi observado pela primeira vez pelo Catalina Sky Survey, programa de monitoramento dos Estados Unidos gerenciado pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA).

Logo após a descoberta, os astrônomos do Escritório de Defesa Planetária da ESA também observaram o asteroide com o telescópio do Observatório Las Cumbres em Siding Spring, na Austrália.

"Rastrear um objeto em escala métrica na vasta escuridão do espaço em um momento em que sua localização ainda é incerta é um feito impressionante", disse a instituição. "Essa observação ajudou os astrônomos a determinar a distância e o tempo de aproximação fornecidos acima com tamanha precisão."

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Não conhecemos e não temos mapeamento de 70% de nossas riquezas naturais, diz Lula

Câmara aprova projeto de Sérgio Moro que criminaliza ataques planejados contra agentes públicos

Economia global não está tão ruim quanto se temia, diz diretora do FMI

Temperatura despenca e São Paulo tem alerta para chuvas intensas

Cidade mexicana presa entre o medo e a sede de justiça pela extorsão

Apesar do impasse político, economia francesa preserva fundamentos sólidos e segue resiliente

Ministro do Equador diz que indígenas tentaram assassinar presidente Noboa

Trump quer usar lei bicentenária para uso de militares mesmo sem aval local

200 policiais, 100 viaturas: SP tem megaoperação contra o tráfico hoje

Homem é baleado durante assalto em Pinheiros

PF faz megaoperação contra abuso sexual de crianças e adolescentes em todo o País