Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

08/10/2025 18h56

A Argentina confirmou sua condição de favorita ao golear a Nigéria por 4 a 0 nesta quarta-feira (8), pelas oitavas de final do Mundial Sub-20, no Chile, avançando para as quartas de final e, ao mesmo tempo, se vingando da eliminação sofrida diante dos africanos há dois anos no torneio juvenil sediado pelos sul-americanos.

A 'Albiceleste' abriu o placar logo aos dois minutos em sua primeira grande chance, quando uma saída errada dos nigerianos permitiu que o atacante Alejo Sarco, do Bayer Leverkusen, marcasse seu quarto gol no torneio.

Uma bela cobrança de falta do meio-campista Maher Carrizo aos 23 minutos ampliou a vantagem contra as 'Águias Verdes' em um Estádio Nacional quase vazio, em Santiago.

A Nigéria partiu para o ataque, permitindo que a Argentina superasse uma defesa com uma linha muito adiantada.

No início do segundo tempo, uma recuperação no meio de campo deixou Carrizo cara a cara com o goleiro e o jogador do Vélez não desperdiçou, marcando seu segundo gol (53').

O atacante Mateo Silvetti ampliou a vantagem após driblar um adversário dentro da área e fazer 4 a 0 (66'). 

A 'Albiceleste' superou assim a decepção de ter sido eliminada pela própria Nigéria nas oitavas de final do Mundial Sub-20 de 2023, realizada na Argentina, onde perdeu por 2 a 0.

Nas quartas de final os argentinos vão enfrentar o México, liderado pelo jovem astro Gilberto Mora, que marcou três gols e deu duas assistências em quatro partidas.

A partida será disputada no Estádio Nacional, em Santiago, no dia 11 de outubro, às 20h (horário de Brasília).

--- Jogos das oitavas de final do Mundial Sub-20 (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Ucrânia - Espanha  0 - 1 

Chile - México  1 - 4 

- Quarta-feira:

Argentina - Nigéria 4 - 0

Colômbia - África do Sul 3 - 1

Paraguai - Noruega em Talca (20h00)

Japão - França em Santiago (20h00)

- Quinta-feira:

Estados Unidos - Itália em Rancagua (16h30)

Marrocos - Coreia do Sul em Rancagua (20h00)

