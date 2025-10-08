Anel inteligente da Samsung está com desconto de R$ 1.300; vale a pena?

Se você estava só esperando o preço baixar para comprar o seu Galaxy Ring, chegou uma boa oportunidade. O Guia de Compras UOL encontrou o anel inteligente da Samsung com um desconto de mais de 37%, durante a Mega Oferta Amazon, que vai até esta sexta-feira (10).

Na promoção, exclusiva para assinantes Prime, o dispositivo sai por R$ 2.199 —uma diferença de R$ 1.300 em relação ao valor original. Mas será que vale a pena investir? Nós já testamos o anel e mostramos a seguir como ele funciona e se faz sentido para você. São três opções de cores: preto, prata e dourado.

O que gostamos?

Tecnologia de ponta. Um anel inteligente é, basicamente, um smartwatch no seu dedo. O segredo é a miniaturização de componentes. Na parte interna do Galaxy Ring, ficam três pequenos sensores, responsáveis pela coleta dos dados. São eles:

detector de frequência cardíaca

medidor de temperatura da pele

acelerômetro (rastreia os movimentos do corpo)

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Monitoramento de saúde contínuo em diferentes situações. Por meio desses sensores, o anel faz medições como:

passos dados durante o dia

atividades físicas (com detecção automática de caminhadas e corridas)

batimentos cardíacos (com alertas de frequência anormal)

qualidade e fases do sono

oxigênio no sangue durante a noite

nível de estresse

pontuação de energia (usa sete índices para prever a disposição do corpo)

ciclo menstrual (com base na temperatura)

Tudo isso pode ser acessado no celular, pelo aplicativo Samsung Health. Ele também dá dicas de saúde e envia alertas de inatividade quando ficamos parados por muito tempo, o que é útil para lembrar quem trabalha sentado de se movimentar.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Medições contextualizadas com auxílio de inteligência artificial. O sistema tenta relacionar e interpretar os dados, assim como acontece nos relógios da marca. É um esforço interessante de interpretação da saúde do usuário; não existe algo do tipo no Apple Watch, por exemplo.

A pontuação de sono dá uma nota (de 0 a 100) para a qualidade do seu descanso naquela noite, considerando fatores como tempo dormido e a quantidade de sono profundo e REM. Ao testar, o anel registrou o sono leve entre "bom" (acima de 70) e "razoável".

Depois de sete dias usando o anel para dormir, um animal (leão, morsa, pinguim, toupeira, ouriço, cervo, jacaré, tubarão) é atribuído para seu padrão de sono.

Já a pontuação de energia analisa sete indicadores (como atividade física no dia anterior, frequência cardíaca e respiratória durante o sono e hora em que foi dormir) para prever nossa disposição física e mental naquele dia e dar dicas de bem-estar. Ao usar o anel, o dispositivo registrou com certa frequência uma nota na casa dos 50 ou 60 ("precisa de atenção"), acompanhada de uma carinha triste e de um conselho para "equilibrar atividade e descanso" — o que foi bastante coerente.

Mas, durante os meses de uso, é perceptível como esse registro é mais subjetivo e nem sempre corresponde a vivência do usuário. Algumas vezes o anel indicou evitar bebidas alcoólicas e lanches de madrugada, quando é apenas um caso de insônia.

A mesma impressão vale para o monitor de estresse, que usa os batimentos para estimar quando você está mais sobrecarregado mentalmente. Apesar de muitas vezes acertar (por exemplo, no meio do expediente dar um número elevado), dá uns falsos positivos e negativos. Aliás, para quando você de fato estiver estressado, a sessão de "consciência plena" no app é bem útil, com exercícios de respiração e meditação.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Mais confortável que um relógio. O Galaxy Ring foi usado diariamente, sem tirá-lo do dedo nem para tomar banho (ele tem certificação IP68 até 10 atm, inclusive em água do mar). Para quem é acostumado a usar anéis, o modelo não é um problema, mas é possível que algumas pessoas possam estranhar sua presença constante no início. O conforto fica mais evidente durante a noite, quando nem se nota sua presença.

Ele é bem leve, pesando entre 2,3 e 3 gramas (dependendo do tamanho), e tem 7 mm de largura e 2,6 cm de espessura (todos os tamanhos).

Não te perturba. O anel fica lá apenas existindo enquanto você faz suas coisas. Seu único sinal de vida são as luzes que os sensores emitem quando fazem as medições, mais constantes à noite. Verde é a leitura de batimento cardíaco e vermelho é da saturação de oxigênio (apenas durante o sono).

A ausência de notificações acabou sendo um alívio para mim, que sou acostumada com um relógio vibrando o dia todo no pulso com distrações.

Controle por gestos. O anel aceita um gesto de pinça dupla, tocando duas vezes o indicador (ou outro dedo em que ele estiver) com o dedão. Com isso, é possível:

disparar a câmera: para tirar fotos ou vídeos à distância, com o celular em um tripé ou apoiado em algum lugar

ignorar um alarme: para parar facilmente o despertador pelas manhãs ou interromper um timer

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Variedade de cores e tamanhos. É vendido em preto (fosco), dourado (bem brilhante) ou prata (com aspecto escovado), todos com acabamento em titânio. Disponível em nove tamanhos, do 5 ao 13 (padrão americano; no brasileiro isso representa, mais ou menos, do 10 ao 30). O recomendado é usar o anel no dedo indicador de sua mão não dominante (no meu caso, na esquerda). Ele deve ficar bem preso, mas sem apertar, para que faça as medições corretas. E há um lado certo de usar, com os sensores para baixo, na parte mais "fofinha" do dedo (há uma linha em relevo indicando a posição).

Com 7 mm de largura e 2,6 cm de espessura, o anel é bem leve, pesando entre 2,3 e 3 gramas (dependendo do tamanho). Para descobrir o seu, você pode experimentar em uma loja física da Samsung ou comprar um kit medidor online. Quem já souber seu número de joia comum pode tentar convertê-lo para o padrão americano, mas há uma margem de erro.

Bateria dura bastante. O menor tamanho tem 18 mAh e o maior 23,5 mAh, o que significa até uma semana de uso, segundo a Samsung. Durante os testes, o Galaxy Ring teve uma duração de bateria de cinco dias — sendo retirado apenas nos momentos de recarga. Basta colocá-lo por cerca de uma hora dentro do estojo, que armazena mais uns dez dias (361 mAh) e tem um LED circular indicador de carga.

Para ver exatamente quanta bateria ainda tem no anel, é preciso entrar no app Galaxy Wear no celular, que faz a conexão. Além disso, quando você tira ele do dedo, a luz pisca na cor vermelha quando há menos de 15% de carga (até 85%, verde). É algo difícil de se acostumar a ficar atento no dia a dia, pois não há nenhuma notificação ativa de que a bateria está acabando; por isso, em algumas noites ele desligou e o monitoramento de sono não foi feito.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Controle de ciclo menstrual. Função interessante para pessoas que estejam tentando engravidar (ou evitando isso), pois além de prever a data da próxima menstruação, ele estima o período fértil/ovulação, com base na temperatura do corpo. Mas você precisa ativar a função e se lembrar de registrar manualmente a menstruação todo mês.

Não tem mensalidade. Vale ressaltar que não há cobrança de mensalidades, como acontece com seu principal concorrente no mundo, o Oura (ainda não temos no Brasil), que cobra uma assinatura de US$ 5,99 (R$ 32) ao mês para acesso a todas as medições.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Todas as funções só com celular Samsung. O anel funciona plenamente apenas com celulares da Samsung, de preferência os mais novos que já receberam o pacote de inteligência artificial Galaxy AI.

Ele pode, sim, ser pareado a smartphones Android de outras marcas, por meio do app Galaxy Wearable, mas nesse caso as funções do anel serão limitadas (controle por gestos, pontuação de energia e recursos com IA são exclusivos no ecossistema da marca). E, claro, não serve para quem usa iPhone.

Não substitui totalmente um smartwatch. O anel é um aliado para o monitoramento da saúde, principalmente do sono. Mas um relógio continua sendo necessário para quem gosta de receber notificações, responder mensagens ou controlar músicas no pulso, e também para esportistas que desejam monitorar atividades físicas e sinais vitais em tempo real — dá para sair para correr só com o anel, mas você só verá os dados, como passos e batimentos cardíacos, depois ao sincronizar com o celular.

Além disso, se o Galaxy Ring for usado em conjunto com um smartwatch da Samsung, as medições ficam mais consistentes (visto que há dois aparelhos coletando dados) e a bateria do anel tem uma economia de até 30%, passando de 7 para até 9 dias de autonomia.

Comparei as medições com as de um relógio de outra marca e com um podômetro e um monitor cardíaco. De fato, o anel sozinho não é 100% preciso; ele demora um pouco para registrar as elevações nos batimentos (com isso, acaba perdendo alguns picos rápidos em exercícios) e marca cerca de 10-15% a mais de passos. Compreensível, pois se trata de um pequeno dispositivo no dedo. No pulso, ele se movimenta menos e há uma área de contato maior com nosso corpo.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Risca. Apesar de usar o anel da cor preta, quase sete meses depois, ele "desbotou" bastante nas bordas, revelando o prata do titânio. Não é feio, dando um aspecto mais rock'n roll para que curte. Como ele é côncavo, é mais difícil riscar no meio, a não ser que você faça alguma atividade mais puxada, como levantar pesos na academia.

Cuidado com o uso na academia. Além de riscar, ele pode incomodar ou até machucar em certos exercícios e equipamentos. É até recomendado não usar anéis em treinos de força ou situações em que ele possa enganchar em algo. Nesses casos, melhor um smartwatch ou smartband (se também forem da marca, a continuidade dos seus dados de saúde e atividades físicas é mantida, pois tanto eles como o anel usam o mesmo ecossistema via Samsung Health).

Vale a pena comprar?

É uma ótima opção para quem não gosta de usar relógios ou não consegue dormir com um. Também traz certa liberdade por não ter uma tela e nem enviar notificações.

Claro que smartwatches são mais completos, principalmente para esportes, mas a inovação dos anéis, com miniaturização dos sensores, é louvável.

Considerando que o preço está com desconto de R$ 1.500 em relação ao preço original, a compra se torna interessante principalmente para quem não curte smartwatch, mas quer ter uma maneira de monitorar a saúde ou ainda quer ter mais precisão nas informações coletadas por esses dispositivos.

*Com informações de review publicado em 10/07/2025.

