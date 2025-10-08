Topo

Notícias

Alemanha: produção industrial cai 4,3% em agosto ante julho

São Paulo

08/10/2025 07h14

A produção industrial da Alemanha caiu 4,3% em agosto ante julho, considerando ajustes sazonais e de calendário, segundo dados preliminares publicados nesta quarta-feira, 8, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país.

O desempenho negativo foi puxado principalmente pela forte retração na indústria automotiva, cuja produção encolheu 18,5% em relação ao mês anterior. O Destatis destacou que o recuo pode estar ligado à combinação de paralisações anuais para férias e trocas de linha de produção.

Na comparação anual, a produção industrial alemã diminuiu 3,9% em agosto. No trimestre móvel encerrado em agosto, a produção total ficou 1,3% abaixo do nível observado nos três meses anteriores. O resultado de julho foi mantido, com alta de 1,3% ante o mês anterior.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Governo Lula tem avaliação positiva de 33%, aprovação e desaprovação do presidente têm empate técnico, diz Genial/Quaest

Israel e Hamas trocam lista de reféns e prisioneiros; negociações pelo fim da guerra avançam no Egito

Perícia confirma metanol adicionado em bebidas apreendidas em São Paulo

Para 49%, Lula sai mais forte após encontro com Trump, diz pesquisa Genial/Quaest

Procurador dá parecer contrário a recurso de Zambelli para deixar prisão

Genial/Quaest: cresce rejeição à anistia e maioria é contra reduzir penas dos condenados de 8/1

Bruxelas propõe medidas para blindar agricultores europeus de acordo com o Mercosul

Governo Lula é aprovado por 48% e desaprovado por 49%, aponta Genial/Quaest

Nobel de Química premia trio por pesquisas sobre novas estruturas moleculares

Nobel de Química premia estrutura que armazena gases e captura poluentes

Israel intercepta nova flotilha humanitária; trocas de prisioneiros avançam