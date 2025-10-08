Air fryer com chapa que faz churrasco sem fumaça está com 46% de desconto

Uma das air fryers mais diferentonas e versáteis que já testamos é a Barbecue, da WAP. Além do funcionamento tradicional de fritadeira sem óleo, seu grande destaque é o cozimento estilo churrasco, usando uma chapa — e dá até para fazer ensopados dentro dela.

Encontramos o modelo com 46% de desconto, durante a Mega Oferta Amazon Prime, que vai até sexta-feira (dia 10). Ele sai por R$ 1.025,05 na opção 110V (no site da marca, custa R$ 1.929,90). Confira abaixo como esta air fryer funciona.

Nossos testes

O modelo da WAP abre totalmente para cima, como uma estufa. Ela tem fonte de calor em cima e embaixo, que proporciona um aquecimento 360º para preparo dos alimentos, chegando a 230ºC de temperatura.

Além do modo "barbecue" (churrasco), há outros dez:

Air Fryer (funcionamento como os modelos já conhecidos no mercado)

Assar

Gratinar

Forno

Desidratar

Cozimento lento

Chapa

Ensopado

Vapor

Manter aquecido

Cada um lida de uma maneira com o sistema de aquecimento (esquentar só em cima, só embaixo ou ambos) e requer diferentes acessórios (chapa, cesto, grelha, tampa de vidro).

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pelos nossos testes, dizemos com segurança que a air fryer brilha mesmo com as carnes.

Bife ancho ou picanha : testamos o aparelho com uma pequena peça usando o barbecue. Como este modo tem 4 níveis de intensidade, dá para controlar bem o ponto da carne, de mal a bem passada. Usei o 2 para ficar vermelha por dentro, mas não crua.

: testamos o aparelho com uma pequena peça usando o barbecue. Como este modo tem 4 níveis de intensidade, dá para controlar bem o ponto da carne, de mal a bem passada. Usei o 2 para ficar vermelha por dentro, mas não crua. Hambúrgueres: a experiência também foi bem sucedida -- como é possível ver no vídeo no topo desta matéria. Eles ficaram prontos em cerca de 5 minutos, sem precisar virar, e mantiveram a suculência.

Também fizemos:

Bobó de camarão: no modo "ensopado", com a tampa de vidro, usando a air fryer aberta. O resultado também foi legal, como se fosse uma panela elétrica.

no modo "ensopado", com a tampa de vidro, usando a air fryer aberta. O resultado também foi legal, como se fosse uma panela elétrica. Legumes e gyoza : com a grelha e um pouco de água embaixo, a fritadeira vira uma panela a vapor.

: com a grelha e um pouco de água embaixo, a fritadeira vira uma panela a vapor. Batata frita e asinhas de frango: o acessório mais indicado é o cesto vazado, que permite que o ar quente atravesse os alimentos.

O que mais gostamos

Alta potência: Com 1700 watts, é mais poderosa que a maioria das concorrentes. A fonte de calor principal é como a de qualquer air fryer (basicamente, uma resistência e um ventilador fazem ar quente circular em alta velocidade), mas fica em cima, na tampa. E a parte de baixo, onde vai a chapa, também esquenta.

Grande capacidade: os 10 litros, aliados à construção horizontal, permitem colocar bastante alimento sem ficar um em cima do outro.

Função barbecue: com quatro temperaturas (representadas por ícones de chamas), deixa as carnes suculentas e no ponto perfeito.

Não solta fumaça: pode ser usada tranquilamente em apartamentos ou cômodos fechados.

Versatilidade: com 11 modos de preparo e 4 acessórios, dá para fazer quase tudo nela. Cada um pode ser facilmente selecionado no painel digital, que calcula o tempo necessário para a função.

Amplitude de temperatura: ela atinge de 50ºC a 230ºC, o que é uma faixa mais ampla do que a maioria das air fryers. Por isso, dá tanto para fazer um churrasco a altas temperaturas quanto usar modos de cozimento lento e de desidratar alimentos (que só são possíveis a baixas temperaturas). A 50ºC, dá até para arriscar fazer um iogurte.

Revestimento antiaderente: de boa qualidade (Grey Stone), faz com que os alimentos não grudem, além de ser mais fácil para limpar. Vem com uma escova inclusa para ajudar no processo.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Não solta fumaça, mas um pouco de cheiro é liberado: fazer o churrasco pode não ser tão agradável em ambientes muito pequenos.

Ocupa um espaço maior na bancada: ela tem uma construção mais horizontal e baixa (40 x 41 x 28,8 cm). Por isso, observe as medidas do local em que você deseja que ela fique.

Exige maior investimento: o modelo é prático e versátil, mas a alta qualidade também significa um preço acima da média das air fryers tradicionais. Logo, é importante avaliar se você usará com frequência os seus diferentes modos de preparos para que o investimento faça sentido. De qualquer forma, nesta promoção o custo-benefício está bem interessante.

Quem pode gostar?

É uma das air fryers mais legais e eficientes que já testamos.

Os fãs de carne, principalmente quem tem pouco tempo para cozinhar, são os que mais devem curtir a Air Fryer Barbecue da WAP. Quem lembra da nostálgica "Apart Grill"? É tipo ela, só que muito melhor. Churrasco dentro de casa, sem fumaça e pronto rapidamente.

Ao mesmo tempo, ela também vai agradar pessoas que desejam praticidade na cozinha, com preparos variados usando apenas um único eletrodoméstico — e não necessariamente com carnes, já que dá para fazer tipos variados de legumes e sopas.

Seu preço oficial é salgado, mas nesta oferta ela sai por menos de mil reais (o menor valor que já vimos). Uma ótima oportunidade para quem, como eu, adorou este aparelho.

*Review publicado em 24/04/2024.

