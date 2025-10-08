Air fryer com chapa que faz churrasco sem fumaça está com 46% de desconto
Uma das air fryers mais diferentonas e versáteis que já testamos é a Barbecue, da WAP. Além do funcionamento tradicional de fritadeira sem óleo, seu grande destaque é o cozimento estilo churrasco, usando uma chapa — e dá até para fazer ensopados dentro dela.
Encontramos o modelo com 46% de desconto, durante a Mega Oferta Amazon Prime, que vai até sexta-feira (dia 10). Ele sai por R$ 1.025,05 na opção 110V (no site da marca, custa R$ 1.929,90). Confira abaixo como esta air fryer funciona.
Nossos testes
O modelo da WAP abre totalmente para cima, como uma estufa. Ela tem fonte de calor em cima e embaixo, que proporciona um aquecimento 360º para preparo dos alimentos, chegando a 230ºC de temperatura.
Além do modo "barbecue" (churrasco), há outros dez:
- Air Fryer (funcionamento como os modelos já conhecidos no mercado)
- Assar
- Gratinar
- Forno
- Desidratar
- Cozimento lento
- Chapa
- Ensopado
- Vapor
- Manter aquecido
Cada um lida de uma maneira com o sistema de aquecimento (esquentar só em cima, só embaixo ou ambos) e requer diferentes acessórios (chapa, cesto, grelha, tampa de vidro).
Pelos nossos testes, dizemos com segurança que a air fryer brilha mesmo com as carnes.
- Bife ancho ou picanha: testamos o aparelho com uma pequena peça usando o barbecue. Como este modo tem 4 níveis de intensidade, dá para controlar bem o ponto da carne, de mal a bem passada. Usei o 2 para ficar vermelha por dentro, mas não crua.
- Hambúrgueres: a experiência também foi bem sucedida -- como é possível ver no vídeo no topo desta matéria. Eles ficaram prontos em cerca de 5 minutos, sem precisar virar, e mantiveram a suculência.
Também fizemos:
- Bobó de camarão: no modo "ensopado", com a tampa de vidro, usando a air fryer aberta. O resultado também foi legal, como se fosse uma panela elétrica.
- Legumes e gyoza: com a grelha e um pouco de água embaixo, a fritadeira vira uma panela a vapor.
- Batata frita e asinhas de frango: o acessório mais indicado é o cesto vazado, que permite que o ar quente atravesse os alimentos.
O que mais gostamos
Alta potência: Com 1700 watts, é mais poderosa que a maioria das concorrentes. A fonte de calor principal é como a de qualquer air fryer (basicamente, uma resistência e um ventilador fazem ar quente circular em alta velocidade), mas fica em cima, na tampa. E a parte de baixo, onde vai a chapa, também esquenta.
Grande capacidade: os 10 litros, aliados à construção horizontal, permitem colocar bastante alimento sem ficar um em cima do outro.
Função barbecue: com quatro temperaturas (representadas por ícones de chamas), deixa as carnes suculentas e no ponto perfeito.
Não solta fumaça: pode ser usada tranquilamente em apartamentos ou cômodos fechados.
Versatilidade: com 11 modos de preparo e 4 acessórios, dá para fazer quase tudo nela. Cada um pode ser facilmente selecionado no painel digital, que calcula o tempo necessário para a função.
Amplitude de temperatura: ela atinge de 50ºC a 230ºC, o que é uma faixa mais ampla do que a maioria das air fryers. Por isso, dá tanto para fazer um churrasco a altas temperaturas quanto usar modos de cozimento lento e de desidratar alimentos (que só são possíveis a baixas temperaturas). A 50ºC, dá até para arriscar fazer um iogurte.
Revestimento antiaderente: de boa qualidade (Grey Stone), faz com que os alimentos não grudem, além de ser mais fácil para limpar. Vem com uma escova inclusa para ajudar no processo.
Pontos de atenção
Não solta fumaça, mas um pouco de cheiro é liberado: fazer o churrasco pode não ser tão agradável em ambientes muito pequenos.
Ocupa um espaço maior na bancada: ela tem uma construção mais horizontal e baixa (40 x 41 x 28,8 cm). Por isso, observe as medidas do local em que você deseja que ela fique.
Exige maior investimento: o modelo é prático e versátil, mas a alta qualidade também significa um preço acima da média das air fryers tradicionais. Logo, é importante avaliar se você usará com frequência os seus diferentes modos de preparos para que o investimento faça sentido. De qualquer forma, nesta promoção o custo-benefício está bem interessante.
Quem pode gostar?
É uma das air fryers mais legais e eficientes que já testamos.
Os fãs de carne, principalmente quem tem pouco tempo para cozinhar, são os que mais devem curtir a Air Fryer Barbecue da WAP. Quem lembra da nostálgica "Apart Grill"? É tipo ela, só que muito melhor. Churrasco dentro de casa, sem fumaça e pronto rapidamente.
Ao mesmo tempo, ela também vai agradar pessoas que desejam praticidade na cozinha, com preparos variados usando apenas um único eletrodoméstico — e não necessariamente com carnes, já que dá para fazer tipos variados de legumes e sopas.
Seu preço oficial é salgado, mas nesta oferta ela sai por menos de mil reais (o menor valor que já vimos). Uma ótima oportunidade para quem, como eu, adorou este aparelho.
*Review publicado em 24/04/2024.
