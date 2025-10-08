Topo

Aeroportos dos EUA sofrem atrasos e cancelamentos devido ao fechamento governamental

08/10/2025 15h28

A agência de controle aéreo dos Estados Unidos informou sobre problemas de pessoal em quase uma dúzia de aeroportos devido ao fechamento do governo, que deixou centenas de milhares de funcionários federais sem salário.

O monitor de aviação FlightAware informou que cerca de 10 mil voos sofreram atrasos na segunda e na terça-feira. Embora esse número não seja considerado incomumente alto, a agência federal de aviação (FAA) advertiu que os problemas podem piorar.

O secretário de Transporte, Sean Duffy, disse na segunda-feira a jornalistas no aeroporto de Newark, perto de Nova York, que já havia um "ligeiro" aumento em nível nacional no número de controladores de tráfego aéreo que ligavam para reportar-se doentes.

"Quero que os voos não se atrasem. Não quero que sejam cancelados, mas nossas prioridades são a segurança", afirmou.

"E se recebermos mais ligações por motivo de doença, reduziremos o fluxo de tráfego de acordo com um índice que seja seguro para o povo americano."

Os democratas votaram pela sexta vez nesta quarta-feira contra uma proposta de lei dos republicanos para prorrogar o orçamento, o que permitiria reabrir o governo federal.

Os controladores de tráfego aéreo são considerados funcionários públicos "essenciais" e continuam trabalhando durante os fechamentos do governo, embora sem receber salário.

Um memorando preliminar divulgado pela Casa Branca nesta semana afirmou que os trabalhadores suspensos não têm garantia de compensação pelo tempo de afastamento, o que significa que muitos podem perder o pagamento retroativo.

ft/jz/mar/am

© Agence France-Presse

