Topo

Notícias

Acordo com OpenAI elimina intermediários e amplia colaboração, diz CEO da Nvidia

São Paulo

08/10/2025 11h36

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que o novo acordo com a OpenAI marca uma mudança na forma como as duas companhias colaboram. Em entrevista à CNBC, o executivo destacou que se trata da primeira "parceria direta" entre a fabricante de chips e a criadora do ChatGPT, rompendo com o modelo em que provedores de nuvem atuavam como intermediários.

"Pela primeira vez, a OpenAI vai comprar diretamente de nós", disse Huang, ao explicar que tradicionalmente as aquisições de GPUs ocorrem por meio de grandes operadoras de nuvem, como AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure.

Ele ainda acrescentou que a demanda pelos chips Blackwell está "realmente muito, muito alta".

O anúncio aprofunda a relação entre as empresas num momento em que a Nvidia planeja investir até US$ 100 bilhões na expansão da infraestrutura da OpenAI, com sistemas que exigem cerca de 10 gigawatts de energia - o equivalente, segundo Huang, a entre 4 milhões e 5 milhões de unidades de seus chips de inteligência artificial (IA).

Segundo cálculo do Financial Times, as recentes parcerias firmadas pela OpenAI já são avaliadas em cerca de US$ 1 trilhão.

A parceria, segundo o executivo, complementa a atuação da Nvidia com outras companhias do setor, como Oracle e CoreWeave. "Vamos ajudá-los a construir uma infraestrutura de IA que eles mesmos vão operar", afirmou.

Huang disse ainda que o projeto posiciona a OpenAI para, em cinco anos, gerir sua própria nuvem.

Sobre IA, o CEO da Nvidia ainda pontuou que os EUA, no geral, "não estão tão à frente" da China na tecnologia.

Em relação à companhia, Huang considerou como "arrependimento" não ter investido mais na xAI, companhia de IA de Elon Musk, e de não ter destinado recursos para a OpenAI mais cedo. "Quero fazer parte de praticamente tudo em que Musk esteja envolvido", disse.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sabino diz que fica com Lula e que União erra; Caiado reage: 'Imoralidade'

Porsche com R$ 450 mil em dívidas é incendiado no PR; dono é investigado

Anec prevê embarque de até 7,1 mi de t de soja e 6,3 mi de t de milho em outubro

Indonésia reforça controles após caso de camarões radioativos

Rede social informa ao STF que não vai reativar conta de Carla Zambelli

Neto de Mandela retorna à África do Sul após ser deportado por Israel

Líder dos conservadores britânicos, em crise, promete retomar valores do partido

PP afasta Fufuca após ministro se recusar a sair do governo Lula

Embora resistente, economia global mostra sinais de alerta, diz chefe do FMI

Victoria Beckham será protagonista de documentário da Netflix

Negociação sobre Gaza ocorre em meio a otimismo cauteloso; Hamas entrega nomes para trocas