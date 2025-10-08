Topo

Ações de siderúrgicas europeias sobem com plano da UE de cortar importação de aço

08/10/2025 10h59

Por Dimitri Rhodes

(Reuters) - As ações das siderúrgicas europeias subiam nesta quarta-feira depois que a Comissão Europeia propôs cortar em quase metade as cotas de importação de aço isento de tarifas, como parte de um plano para preservar a viabilidade da produção na União Europeia.

"Interpretamos as novas propostas de salvaguarda da UE como positivas para todo o espectro de produtores de aço carbono da UE", disseram analistas do JP Morgan em nota aos investidores, acrescentando que esperavam que isso tivesse consequências positivas para os preços do aço na UE até 2026.

As ações das siderúrgicas europeias estavam entre as que mais ganharam na Europa nesta quarta-feira, com a Aperam, ArcelorMittal, Thyssenkrupp e SSAB registrando fortes ganhos. A Aperam subia mais de 6%, enquanto o Thyssenkrupp avançava mais de 5%.

Devido ao aumento das importações e às tarifas norte-americanas, os produtores de aço da UE estão operando com apenas 67% de sua capacidade. As novas medidas visam elevar essa capacidade para 80%.

"MUDANÇA DE JOGO" PARA SIDERÚRGICAS DA UE

"O anúncio tem o potencial de ser a maior mudança de paradigma desde que as empresas foram forçadas a gastar bilhões em descarbonização com perspectivas de retorno altamente incertas", disseram analistas do Deutsche Bank em uma nota.

A Aperam afirmou nesta quarta-feira que acolheu as novas medidas. A ArcelorMittal afirmou na terça-feira que estava "aliviada" com a proposta.

O Thyssenkrupp e a siderúrgica Outokumpu também disseram em declarações escritas que acolheram o plano.

"A Comissão reconheceu claramente que a indústria siderúrgica europeia e suas cadeias de valor associadas estão em sério perigo sem proteção comercial eficaz", disse Dennis Grimm, presidente-executivo da divisão Steel Europe da Thyssenkrupp.

Cerca de 5,5 milhões de empregos na Alemanha estão direta ou indiretamente ligados à indústria siderúrgica, de acordo com dados da associação siderúrgica Wirtschaftsvereinigung Stahl.

PREOCUPAÇÕES

Analistas do JP Morgan disseram que os cortes propostos nas cotas de importação poderiam reduzir as compras de aço para a UE em 8 toneladas métricas, afetando positivamente o poder de precificação dos produtores locais.

Mas as montadoras europeias, que obtêm cerca de 90% de suas compras diretas de aço na UE, estão preocupadas com o impacto inflacionário que restrições mais rígidas teriam sobre as importações, disse a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis nesta quarta-feira.

O Ministério da Indústria da Coreia do Sul disse em um comunicado que o plano deve ter um impacto significativo nas exportações de aço para a UE, que é o segundo maior mercado externo das siderúrgicas sul-coreanas.

O grupo industrial britânico UK Steel também alertou que as propostas da UE ameaçam milhares de empregos em todo o país.

(Reportagem de Dimitri Rhodes em Gdansk e Tom Kaeckenhoff em Dusseldorf)

