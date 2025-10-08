Topo

Notícias

Ações de Hong Kong caem sob peso do setor de tecnologia

08/10/2025 07h00

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram nesta quarta-feira, com o setor de tecnologia liderando as perdas em um pregão com poucos negócios antes da reabertura dos mercados chineses após o feriado do Dia Nacional.

O índice de referência de Hong Kong, Hang Seng, fechou em queda de 0,5%, a terceira sessão consecutiva de recuos desde que atingiu nova máxima recorde de quatro anos em 2 de outubro. O mercado ficou fechado na terça-feira.

O setor de tecnologia pesou sobre o mercado de Hong Kong nesta quarta-feira, com o Índice Hang Seng Tech caindo 0,6% e o índice do setor de IA cedendo 0,8%.

Os mercados financeiros da China continental retomarão as negociações na quinta-feira, após os oito dias de feriado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei caiu 0,45%, a 47.734 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,48%, a 26.829 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI não abriu

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,54%, a 27.063 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,36%, a 4.456 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,10%, a 8.947 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)

