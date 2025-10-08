Topo

Acervo digital reúne mais de 2 mil documentos de bens imateriais

08/10/2025 16h23

Mais de dois mil documentos relacionados a todo o patrimônio cultural imaterial do Brasil foram concentrados em um acervo digital disponibilizado a partir desta quarta-feira (8) ao público. A plataforma Bem Brasileiro foi organizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Entre os documentos, há fotos, vídeos, arquivos em texto e publicações variadas sobre os 60 bens imateriais registrados pelo Iphan, desde que essa categoria de reconhecimento foi criada, há exatos 25 anos.

Rio de Janeiro (RJ), 08/10/2025 -Plataforma Bem Brasileiro. Foto: Print Iphan 

O presidente do Iphan, Leandro Grass, destacou que, entre os bens, estão formas de expressão e celebrações como o Círio de Nazaré, o forró, o carimbó, o maracatu e o chorinho.

"Essa plataforma agora lançada vai facilitar o acesso das pessoas para entenderem o que são esses bens. E principalmente poderem se engajar na salvaguarda e na preservação das comunidades", argumentou Grass.

Segundo o diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan, Deyvesson Gusmão, o objetivo do Bem Brasileiro é disponibilizar informações públicas para o cidadão.  

No público-alvo, estão pesquisadores,  estudantes e os detentores do patrimônio imaterial, que passaram a buscar por informações diversas. "E isso é o reflexo da nossa sociedade. É nossa história".

A plataforma foi desenvolvida pelo Iphan em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) e o Laboratório de Inteligência de Redes da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade de Brasília (FCI/UnB). 

A plataforma traz também, por exemplo, uma relação de agentes dedicados aos bens que constituem o patrimônio imaterial nos diversos territórios do país, como mestres, grupos culturais e organizações parceiras do Iphan na preservação e promoção desse patrimônio, com seus respectivos meios de contato.

