Ação da BMW cai após corte na previsão de lucro

BERLIM (Reuters) - As ações da BMW caíam cerca de 7% na quarta-feira, depois que a montadora de automóveis de luxo reduziu sua previsão de lucros para 2025, citando atrasos nos reembolsos alfandegários dos EUA e da Alemanha e a contínua fraqueza na China, à medida que as tensões comerciais obscurecem suas perspectivas.

A empresa alemã disse na terça-feira que agora espera que os lucros antes dos impostos diminuam ligeiramente este ano, em comparação com a orientação anterior de um resultado estável em relação a 2024.

"As notícias sobre as tarifas são decepcionantes, especialmente considerando nossa expectativa de que a BMW poderia estar bem posicionada em relação às tarifas em comparação com seus pares", disseram analistas do RBC sobre a montadora cuja maior fábrica fica nos EUA e é a maior exportadora de automóveis da Alemanha em valor.

Citando atrasos nos reembolsos da alfândega, a BMW reduziu pela metade as expectativas de fluxo de caixa livre de seu negócio automotivo para mais de 2,5 bilhões de euros e reduziu sua previsão de margem de lucro para o segmento de 5-7% para 5-6%.

A montadora, que exporta uma variedade de modelos SUV para a Europa a partir de sua fábrica nos Estados Unidos, ainda presume que a União Europeia implementará retroativamente uma redução tarifária para zero a partir dos atuais direitos de importação de 10%, após um acordo comercial entre a UE e os EUA.

O UBS e o JPMorgan afirmaram que o momento do reembolso das tarifas não era uma questão importante e que o foco deveria estar mais nas razões relacionadas com a China para a redução das previsões.

A BMW disse na terça-feira que, embora as vendas tenham aumentado na Europa e nos EUA de janeiro a setembro, as vendas na China ficaram abaixo das expectativas.

(Reportagem de Miranda Murray e Paolo Laudani)