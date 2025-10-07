Topo

Wall Street recua de recordes de fechamento e cai por temores econômicos crescentes

07/10/2025 17h34

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em baixa nesta terça-feira, com investidores, privados de dados econômicos resultantes da paralisação do governo, em busca de indicadores secundários e comentários de autoridades do Federal Reserve para obter pistas sobre a fraqueza econômica e a política monetária.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,38%, para 6.714,53 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,68%, para 22.786,14 pontos. O Dow Jones caiu 0,20%, para 46.602,98 pontos.

