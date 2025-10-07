Wall Street fecha em baixa após sequência de recordes

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (7), após os recordes registrados na segunda-feira, enquanto os investidores buscam um novo catalisador diante da ausência de indicadores econômicos recentes.

O Dow Jones recuou 0,20%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,67% e o índice amplo S&P 500 perdeu 0,38%.

"O impulso está começando a se esgotar", avaliou Christopher Low, da FHN Financial. Wall Street "precisa de outro catalisador", afirmou.

"Os otimistas se beneficiaram amplamente nos últimos dias da ausência de dados econômicos, já que os contratos multibilionários no setor de inteligência artificial reforçaram o sentimento positivo sobre o potencial de crescimento das tecnologias modernas", disse à AFP Jose Torres, analista da Interactive Brokers.

Isso levou os principais índices do mercado americano a atingirem máximas históricas.

Normalmente, os investidores se apoiam nos inúmeros indicadores sobre o estado da economia dos Estados Unidos. Mas, devido ao bloqueio orçamentário que já dura uma semana, sua publicação está suspensa.

Para Low, "isso não significa necessariamente que a tendência de alta do mercado tenha terminado", mas "simplesmente que é necessário um período de baixa".

O analista também observa com preocupação os recordes sucessivos do preço do ouro, que chegou a ficar muito próximo de atingir US$ 4.000 por onça.

"É como se as pessoas já começassem a subir nos botes salva-vidas antes que o navio começasse a afundar", descreveu.

O fechamento do governo dos Estados Unidos chegou ao seu sétimo dia, com republicanos e democratas aparentemente ainda distantes de um acordo orçamentário.

