Wall Street abre em alta enquanto mercado aguarda pistas do Fed

07/10/2025 10h39

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta terça-feira, um dia depois que o S&P 500 e o Nasdaq atingiram recordes de fechamento, com o foco agora mudando para as falas de uma série de autoridades do Federal Reserve em busca de sinais sobre a política monetária.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,01% na abertura, para 46.700,9 pontos. O S&P 500 ganhava 0,09%, a 6.746,14 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,13%, para 22.972,369 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)

