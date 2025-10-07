Viver Incorporadora reduz prejuízo no 2º tri

(Reuters) - A Viver Incorporadora e Construtora anunciou na segunda-feira uma redução no prejuízo do segundo trimestre em comparação com o ano passado, apoiada por uma forte redução nas despesas operacionais, conforme balanço apresentado pela empresa.

O grupo registrou prejuízo de R$7,3 milhões no segundo trimestre em comparação com R$14,4 milhões no mesmo período do ano passado.

A redução foi apoiada por uma queda de 44% no prejuízo operacional da empresa, chegando a R$7,0 milhões, como parte dos esforços de reorganização do grupo para cortar gastos.

"Ao longo dos últimos meses, a companhia aprofundou a revisão de custos, aprimorou processos chave e reforçou seus controles internos, elevando a governança a um novo patamar", disse o diretor presidente e de relações com investidores Rogério Windberg.

"Com essa base reorganizada, seguimos certos de que estamos preparados para o novo ciclo de operações."

A receita líquida, porém, sofreu forte queda e chegou a R$9,4 milhões ante R$64,7 milhões no segundo trimestre do ano passado. Em comparação ao trimestre anterior, a receita caiu 7,8%.

A empresa disse que a redução faz parte do ciclo natural de obras e está relacionada a vendas com receita a apropriar e ao fato de que os trimestres anteriores refletiram o início da contabilização do acumulado de vendas das unidades do empreendimento Domum Home Resort.

