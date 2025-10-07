Topo

Van pega fogo perto da residência oficial do primeiro-ministro da França

As chamas foram controladas e não chegaram a atingir prédios vizinhos - Reprodução/X
do UOL

Colaboração para o UOL*, em São Paulo

07/10/2025 09h27Atualizada em 07/10/2025 09h27

Uma van pegou fogo na manhã de hoje, em Paris, perto da residência oficial do primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu. O incidente aconteceu um dia após sua renúncia.

O que aconteceu

Testemunhas contaram ter ouvido três explosões. O veículo estava estacionado nas proximidades do Hotel de Matignon, onde fica o gabinete do premiê.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram bombeiros trabalhando para conter as chamas. De acordo com a mídia local, o fogo foi contido rapidamente e não atingiu carros ou prédios vizinhos.

Van pertence a empresa de iluminação pública. A rua foi fechada para evitar a aproximação de pessoas.

Causa do incêndio está sendo investigada. Um bombeiro disse a jornalistas que o fogo teria sido causado por uma falha mecânica em equipamentos da empresa de energia.

Lecornu faria reuniões no Hotel de Matignon hoje, segundo o jornal Le Parisien. A pedido do presidente francês, Emmanuel Macron, ele deve retomar as negociações com partidos da oposição para tentar acalmar os ânimos no Parlamento e reduzir a instabilidade política no país.

Renúncia em tempo recorde

Lecornu renunciou ontem, horas depois de ter anunciado formação de seu gabinete. A renúncia rápida e inesperada ocorreu após aliados e opositores ameaçarem derrubar o novo governo.

Política francesa tem se tornado cada vez mais instável desde a reeleição do presidente Emmanuel Macron, em 2022. Lecornu foi o quinto primeiro-ministro de Macron em dois anos e ficou no cargo por apenas 27 dias. Seu governo, porém, durou apenas 14 horas, tornando-se o mais curto da história moderna da França.

Macron aceitou renúncia. O presidente pediu que Lecornu conduza "negociações finais" com os parlamentares até amanhã, em busca da "estabilidade do país".

Enquanto isso, presidente centrista deve decidir se convoca novas eleições antecipadas, renuncia ou nomeia outro primeiro-ministro. Nos últimos meses, Macron, cujo mandato vai até maio de 2027, descartou repetidamente as duas primeiras opções.

*Com informações da Reuters.

