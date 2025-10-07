Topo

'Vamos aguardar um pouquinho', diz Alckmin, sobre próximos passos em relação aos EUA

Brasília

07/10/2025 11h36

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 7, que é preciso aguardar ainda para haver novos passos na relação com os Estados Unidos depois do telefonema entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Vamos aguardar um pouquinho. O telefonema do presidente Lula e do presidente Trump foi ontem, foi muito bom, vamos aguardar agora os próximos passos", afirmou Alckmin, depois de uma reunião com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve haver conversas em nível ministerial antes de um encontro presencial entre os presidentes.

Segundo ele, pode haver espaço para um encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, durante sua viagem aos EUA na próxima semana.

