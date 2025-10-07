União pagará R$ 100 mil a ex-mulher de petista morto por bolsonarista no PR

Uma decisão da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (PR) determinou que a União pague indenização de R$ 100 mil a Alexandra Arruda, ex-mulher do petista Marcelo Arruda — morto pelo bolsonarista e, na época, policial penal Jorge Guaranho durante uma festa, em 10 de julho de 2022.

O que aconteceu

Alexandra e Arruda foram casados por mais de 25 anos. O casal teve dois filhos e não estava mais junto no momento do crime, embora nunca tenha se separado formalmente. Ambos mantinham "vínculos afetivos e financeiros".

Indenização "não apaga o que aconteceu, mas é o reconhecimento por tudo que vivemos", diz Alexandra. "A palavra que resume é gratidão", afirmou ela em nota à imprensa. A decisão é passível de recurso tanto pela beneficiada (que pode tentar aumentar o valor) quanto pela União (que pode recorrer para não pagar).

Justiça entendeu que "União deve ser responsabilizada pelos danos causados por atos de seus agentes públicos, mesmo que estes estejam formalmente de folga". A tese da defesa foi de que a regra vale "quando houver nexo causal entre a conduta do agente, sua função pública e o dano causado".

Relembre o caso

Guaranho matou Arruda durante festa de aniversário da vítima. Ex-policial penal da penitenciária federal de Catanduvas (PR), o assassino usou uma arma da União para cometer o crime. Arruda era guarda municipal, dirigente sindical e membro do PT de Foz do Iguaçu.

Caso aconteceu entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022. A disputa foi uma das mais polarizadas da história recente do país e opôs Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) na corrida pela Presidência. No fim, o petista venceu com 50,9% dos votos em votação realizada no dia 30 de outubro de 2022.

Após assassinato, Guaranho foi expulso do corpo de policiais penais. Condenado a 20 anos de prisão no começo do ano, ele cumpre pena no Complexo Médico Penal de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.