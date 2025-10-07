Topo

UE planeja aprovar novas metas climáticas em reunião em 4 de novembro

07/10/2025 11h15

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia planeja aprovar suas novas metas climáticas em uma cúpula de ministros em 4 de novembro, disse um porta-voz da presidência dinamarquesa do bloco nesta terça-feira, em uma tentativa de última hora de aprová-las antes da cúpula climática COP30, que será realizada no Brasil.

O objetivo é que os líderes dos governos da UE primeiro deem luz verde às metas em uma cúpula neste mês, abrindo caminho para que seus ministros as aprovem no início de novembro. Os líderes mundiais se reunirão no Brasil em 6 de novembro para o início da cúpula climática COP30.

(Reportagem de Kate Abnett)

