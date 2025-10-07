Topo

Notícias

UE anuncia que dobrará suas tarifas sobre o aço para salvar o setor

07/10/2025 11h11

A União Europeia (UE) dobrará suas tarifas à importação de aço, aumentando-as de 25% para 50%, a fim de "salvar nossas siderúrgicas e empregos", anunciou o vice-presidente da Comissão, Stéphane Séjourné, nesta terça-feira (7). 

Para combater a concorrência chinesa, considerada desleal, a Europa também reduzirá as cotas de aço que podem ser importadas sem tarifas "pela metade", acrescentou ele em uma mensagem publicada no X.

raz/ec/lth/meb/mb/aa/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

UE planeja aprovar novas metas climáticas em reunião em 4 de novembro

UE anuncia que dobrará suas tarifas sobre o aço para salvar o setor

Papa Leão XIV fará 1ª viagem internacional em novembro; destino atende a sonho de Francisco

Egito reabre tumba de Amenhotep III após mais de 20 anos de reforma

Calor resulta em queda de 16% na média de produção de vinho nos últimos cinco anos na França

Se Trump convencer China a abandonar a força contra Taiwan, ele merece Prêmio Nobel, diz presidente de Taiwan

OMC melhora suas previsões para comércio mundial em 2025

Associação suíça denuncia tratamento 'cruel e desumano' a ativistas da flotilha para Gaza

Quatro deparecidos e 'cerca de dez feridos' em desabamento parcial de prédio em Madri

Megainvestimentos em IA não são uma 'bolha', mas sim 'a nova realidade', afirma executiva da OpenAI

Lula diz que PP e União erram se punir ministros: 'Por que essa pequenez?'