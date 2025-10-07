Josias: 'Eduardo fez inúmeros gols nos EUA, todos contra'

A escolha de Marco Rubio como interlocutor de Trump com o Brasil mostra que ele seguirá ordens do ex-presidente americano e reforça que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) acumulou "gols contra" nos EUA, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Rubio, senador da Flórida e hoje aliado próximo de Trump, já fez declarações ácidas sobre Lula e poderia priorizar interesses americanos nas negociações. No entanto, deve obedecer às ordens do presidente.

O conceito de gol do Eduardo Bolsonaro foi desvirtuado. O Eduardo Bolsonaro já fez inúmeros gols nos Estados Unidos. O problema é que todos foram gols contra. É óbvio que para o interesse do governo brasileiro teria sido mais adequado se o Donald Trump tivesse escolhido um dos seus auxiliares menos ideológicos, mais sóbrios, mais técnicos para negociar com os ministros brasileiros. Mas o Marco Rubio é auxiliar de um presidente de viés autocrático. Obviamente, ele vai fazer o que o Trump determinar que ele faça.

Josias de Souza

Ele já foi antitrumpista quando era parlamentar nos Estados Unidos e 'evoluiu'. Hoje é um dos mais ferrenhos membros do movimento trampista. Então, que ele é anti-Brasil, anti-Lula, já fez várias declarações ácidas, tóxicas mesmo contra o Lula, isso não há nenhuma dúvida. Agora, ele é auxiliar do Trump. Se o Trump mandar, ele vai mudar o rumo da sua prosa.

Josias de Souza

Josias lembra que Trump buscava enfraquecer Lula e fortalecer a direita brasileira, mas a estratégia teve efeito oposto, dando discurso de soberania a Lula e prejudicando Bolsonaro, muito em fruto de atitudes de Eduardo.

Ele não deixou de ter interesse político, interesse de influenciar na eleição brasileira em 2026. Ocorre que ele percebeu que todo o movimento que ele realizava, tinha um objetivo, era enfraquecer o Lula e, em consequência, fortalecer a direita brasileira. E ele percebeu que o objetivo que ele pretendia aconteceu ao contrário, na contramão do desejado. O Bolsonaro foi condenado, a interferência norte-americana no cenário brasileiro fortaleceu o Lula, deu ao Lula um discurso, o discurso da defesa da soberania, então ele fez uma inversão no movimento, que tem também um objetivo político, ele percebeu que ficou do lado perdedor da equação.

Josias de Souza

O comentarista avalia que, se o cenário político mudar no Brasil, Trump pode voltar atrás. Ele diz que Lula precisa aproveitar a nova postura americana para buscar benefícios econômicos, como a exclusão de produtos brasileiros das tarifas.

Isso pode mudar. Se o Centrão se organiza, se amanhã encontram aí um nome e lançam uma candidatura, E essa candidatura se torna competitiva para 2026, nada impede que o Trump novamente faça um movimento inverso a esse que ele está fazendo agora. Mas nenhuma dúvida há em relação à inversão do movimento do Trump com o Brasil. Houve uma guinada do Trump e não resta ao Lula se não aproveitar essa guinada, Fabiola, e torcer para que disso resulte algum benefício econômico para o Brasil, alguma exclusão de produtos, a carne mesmo, o café continua lá com a tarifa de 50%. Se o Lula consegue tirar esses produtos desse tarifácio e impor a eles ou incluí-los no hall de exceções que o Trump já abriu para outros produtos brasileiros, isso será um gol. Então resta ao Lula aproveitar, Fabíola. E ao Eduardo Bolsonaro não resta senão espernear. Ele constatou o gol, de fato existiu o gol, mas o gol em relação a ele, Fabíola, foi um gol contra. Evidentemente, todos os gols que o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos se demonstraram gols contra. E agora ele está diante de mais um gol contra, porque o Marco Rubio está submetido às ordens do Trump e, presumivelmente, ele vai flexibilizar as suas posições políticas em em função do novo interesse do Trump em relação ao Brasil.

Josias de Souza

