Trump volta a criticar democratas e alerta para demissões caso shutdown continue

07/10/2025 13h54

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 7, que o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, "é incapaz de fazer um acordo" para encerrar a paralisação do governo federal, que já dura uma semana. "Muitas coisas serão encerradas pelo governo com o shutdown", disse o republicano, sem dar detalhes, acrescentando que, se a situação persistir, "muitas pessoas serão demitidas".

Trump alertou que, em quatro ou cinco dias, se o impasse continuar, parte dos empregos afetados "pode nunca mais voltar". O presidente tem responsabilizado os democratas pelo atual bloqueio orçamentário.

Em tom duro, Trump também comentou sobre a segurança pública em Chicago, afirmando que, "se o prefeito não conseguir fazer o seu trabalho, nós faremos".

Recentemente, o presidente norte-americano enviou a Guarda Nacional à capital federal, Washington, sob o pretexto de que a cidade teria altos índices de criminalidade e que, após a intervenção federal, a região tornou-se "a mais segura do país".

