'Trump tem meios para construir paz entre Israel e Hamas', diz professor

O isolamento de Netanyahu e a pressão internacional abriram espaço para um novo cenário de negociações no Oriente Médio, com Trump encontrando meios para chegar à paz, afirma Leonardo Trevisan, professor da ESPM, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

O acadêmico aponta que o fracasso de ataques israelenses recentes e a articulação de atores como Catar e Estados Unidos mudaram o jogo diplomático, permitindo interlocução inédita entre Hamas e outros países árabes.

O Oriente Médio mudou completamente. Nós temos um corte que mudou o Oriente Médio, que foi o ataque israelense no Qatar. Observe que foi o primeiro ataque militar da inteligência militar israelense que não deu certo. Foi o primeiro ataque em que os alvos não foram atingidos. A cúpula política do Hamas, a ala política do Hamas foi salva do ataque israelense. Por quem? Esse é o ponto. Pode ter sido pelo próprio Qatar, que avisou, que foi avisado pelos israelenses que haveria o ataque, avisou o Hamas. Pode ter sido os Estados Unidos. Quando você olha para isso, o quadro mudou. O Hamas tem alguma proteção nova. É isso que está fazendo as coisas andarem. Provavelmente, com a Arábia Saudita, Egito e principalmente o próprio Qatar, há uma interlocução diferente.

Segundo ele, Donald Trump exerce influência direta sobre Netanyahu e usa sua posição para acelerar um acordo de paz, incluindo trégua, troca de prisioneiros e um governo provisório em Gaza sem participação do Hamas.

Trump não avisou que ele tinha pressa só ao Hamas, ele avisou a Netanyahu também. Quem tem alguma dúvida do poder de Trump sobre Netanyahu, pense que quando Trump disse para acabar os ataque sobre o Irã, Israel parou. Então, quando nós olhamos para esse quadro, Trump tem, sim, os meios para construir essa paz ordenada, com um processo instaurado lento da saída de Israel. É possível. Os sinais são fortes. O quadro político em Israel sofreu alteração, e Trump sabe disso.

