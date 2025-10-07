Topo

Notícias

Trump sinaliza revisão de tarifas a setores canadenses em encontro com Carney na Casa Branca

São Paulo

07/10/2025 13h38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 7, que discutirá com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, a possibilidade de rever tarifas aplicadas a alguns setores canadenses, incluindo aço e alumínio. "Fizemos concessões até mesmo no aço", disse o republicano, ao receber Carney no Salão Oval da Casa Branca. Trump ressaltou que "há um conflito comercial natural" entre os dois países, mas garantiu que quer "fazer acordos bons" para ambos.

Questionado sobre o comércio automotivo, Trump declarou que os EUA "querem produzir carros aqui", mas que também desejam que "o Canadá consiga produzir carros lá e prospere".

"Queremos que o Canadá se dê bem, mas competimos pelos mesmos negócios. Eles querem fazer carros, nós queremos fazer carros", afirmou ele, destacando que "ainda há muito amor entre os dois países".

O presidente disse ainda que os EUA não querem importar aço. "Queremos produzir aqui", disse.

Trump confirmou que também abordará situação em Gaza, assunto tratado pela equipe de negociação americana neste momento, de acordo com ele.

Ele disse acreditar que há "uma possibilidade real" de alcançar a paz no Oriente Médio, desde que os reféns sejam libertos pelo Hamas "imediatamente".

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Papa apoia seu braço direito que falou de 'massacre' em Gaza

Trump diz que há 'chance real' de concluir acordo de paz em Gaza

Mortes, 10 bares fechados e origem incerta: o que se sabe do caso metanol

'Decisão das decisões' de LeBron James era ação de marketing com marca de conhaque

União pagará R$ 100 mil a ex-mulher de petista morto por bolsonarista no PR

Deral: plantio de milho verão 2025/26 atinge 84% da área no PR

Promotoria britânica recorre de anulação processual por terrorismo contra rapper do Kneecap

Barroso comete ato falho e diz que foi juiz por 12 anos: 'Fui não, ainda sou'

Após seis dias de prisão em Israel, brasileiros da Flotilha Global Sumud são libertados

Bebês de Gaza são forçados a compartilhar máscaras de oxigênio enquanto Israel bloqueia equipamentos, diz Unicef

'Trump coloca freio de mão no Netanyahu pela 1ª vez', diz ex-embaixador