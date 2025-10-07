Trump se diz otimista sobre acordo para Gaza

WASHINGTON (Reuters) - Dois anos após o início do conflito em Gaza, o presidente Donald Trump prometeu o apoio dos Estados Unidos às garantias de segurança em Gaza nesta terça-feira e disse acreditar que um acordo está próximo de ser concluído para os reféns restantes.

"Acho que há uma possibilidade de termos paz no Oriente Médio", disse Trump a jornalistas no Salão Oval, referindo-se não apenas a Gaza. Ele disse que ia discutir Gaza com o primeiro-ministro canadense Mark Carney, que visita o país.

Uma autoridade dos EUA disse que o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e Jared Kushner, que foi o enviado de Trump para o Oriente Médio durante seu primeiro mandato, estavam a caminho do Egito nesta terça-feira para as negociações.

As conversas aparentam representar as negociações mais promissoras até o momento para pôr fim a uma guerra que matou dezenas de milhares de palestinos e devastou Gaza desde o ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram levadas como reféns.

"Estamos muito perto de fazer um acordo sobre o Oriente Médio que trará paz ao Oriente Médio depois de todos esses anos", disse Trump no início de uma reunião no Salão Oval com Carney.

Questionado sobre as garantias de segurança que os Estados Unidos estavam dispostos a oferecer, Trump prometeu ajuda sem oferecer detalhes específicos.

"Vamos fazer todo o possível -- temos muito poder -- e vamos fazer todo o possível para garantir que todos cumpram o acordo", respondeu.

(Reportagem de Andrea Shalal e Steve Holland)