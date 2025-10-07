'Trump coloca freio de mão no Netanyahu pela 1ª vez', diz ex-embaixador

A entrada de Donald Trump nas negociações sobre o conflito Israel-Gaza ajuda a moderar a postura de Netanyahu e pressiona o Hamas a mudar prioridades, avalia Roberto Abdenur, ex-embaixador brasileiro em Washington, no UOL News, do Canal UOL.

Segundo Abdenur, a opinião pública americana está mais crítica a Israel, o que influencia Trump. O Hamas agora coloca a libertação dos reféns como último item da lista, dificultando o cenário para Netanyahu e adiando o que os israelenses mais querem: o retorno dos capturados.

Trump preconizava a limpeza étnica de Gaza e agora está numa posição em que ele se apresenta como um moderador, como um facilitador da paz na região. Pesquisas de opinião muito interessantes mostram que, nos Estados Unidos, a opinião pública é crescentemente crítica de Israel. O genocídio praticado por Israel em Gaza sensibiliza muito a grande maioria da opinião pública americana, inclusive entre os próprios republicanos, de modo que o Trump não pode ficar indiferente a esse fato que muda o quadro anterior de respaldo popular a ele. Do lado israelense, cresce o clamor pelo retorno dos reféns. Em outras palavras, o que a opinião pública israelense quer é o fim da guerra, é a recuperação dos reféns. Ela não subscreve o desiderato último, do Netanyahu, da destruição completa do Hamas.

O Trump conseguiu, pela primeira vez, colocar um freio de mão no Netanyahu. Ele não consegue deter o Netanyahu completamente, tanto assim que os bombardeios continuam. Mas agora o Netanyahu diz que são bombardeios cirúrgicos, não são mais bombardeios maciços indiscriminados. O Netanyahu está um pouco entre as pressões que ele sofre do Trump, de um lado, e a fragilidade política interna, porque a opinião pública israelense é contra ele. Agora, é interessante ver que o Hamas agora inverte a ordem das prioridades e coloca a troca de prisioneiros, não como o primeiro momento, mas como o último momento. Em outras palavras, com isso adia aquilo que é o principal objetivo da opinião pública israelense. Roberto Abdenur

Para o ex-embaixador, o Hamas deixa os reféns por último para se prevacer de ataques.

Exatamente, o Hamas tem de certo modo toda razão em se prevenir, porque não haveria de outro modo uma garantia de que Israel não voltasse a atacar. E veja só, é muito interessante quando você analisa os contornos mais amplos do plano de paz, os países árabes que estão sendo chamados a intervir com uma força de paz e com o financiamento da ação de Gaza, fazem essa pergunta aos americanos, dizem, 'muito bem, nós podemos fazer tudo isso, mas qual é a garantia de que daqui a pouco Israel não volte a reproduzir em Gaza o que tem feito até agora? O genocídio, a terra arrasada de Gaza.' Então, essa é uma questão realmente fundamental e o Hamas tem, de certo modo, razão em agora adiar a questão das trocas dos reféns para o último lugar.

Roberto Abednur

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: