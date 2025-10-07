Topo

Notícias

Trump diz que há 'chance real' de acordo de paz em Gaza: 'Muito perto'

Declaração de Trump aconteceu durante visita do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, à Casa Branca - Mandel Ngan / AFP
Declaração de Trump aconteceu durante visita do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, à Casa Branca Imagem: Mandel Ngan / AFP

07/10/2025 14h06

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (7) que existe uma "chance real" de um acordo de paz para Gaza, enquanto negociadores de Israel e do movimento islamista Hamas mantêm discussões indiretas no Egito.

Em declarações a repórteres no Salão Oval, Trump acrescentou que os negociadores americanos estão envolvidos nas discussões, que coincidem com o segundo aniversário do sangrento ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

Relacionadas

Israel bombardeia Gaza por ar, terra e mar no marco de dois anos de guerra

'Trump tem meios para construir paz entre Israel e Hamas', diz professor

'Trump coloca freio de mão no Netanyahu pela 1ª vez', diz ex-embaixador

"Estamos muito perto de chegar a um acordo sobre o Oriente Médio que trará paz ao Oriente Médio", disse Trump, que estava acompanhado pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

"Há uma chance real de conseguirmos fazer algo", acrescentou, insistindo que os Estados Unidos querem a "libertação imediata dos reféns".

Um dos pontos-chave do plano de paz é a libertação de reféns israelenses em Gaza em troca de palestinos detidos em prisões israelenses.

As principais pontas soltas levantadas pela proposta de Trump são o desarmamento do Hamas, sua saída do governo de Gaza e a retirada das forças israelenses do território palestino.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

UE apresenta medidas para 'salvar' seu setor do aço

Trump cita 'grandes avanços' em diálogo comercial com Canadá durante visita de Carney

PF apura se caminhões-tanque abandonados pelo crime organizado têm relação com casos de metanol

Macron cada vez mais pressionado para convocar novas eleições na França

De 'imperador' a 'cara muito bom': as frases de Lula e Trump sobre relação

No aniversário da guerra, Hamas diz que está falando sério sobre acordo de Gaza, mas ainda tem condições

Quais os efeitos cerebrais do consumo excessivo do açúcar de alimentos ultraprocessados?

Cabral e Pezão são condenados a pagar mais de R$ 4 bi por enriquecimento ilícito

O que está impulsionando as altas do ouro e do bitcoin?

Rabino que sobreviveu ao ataque de 7 de outubro retorna ao kibutz Nirim e renova apelo pela paz

Papa apoia seu braço direito que falou de 'massacre' em Gaza