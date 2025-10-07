Topo

Trump cita 'grandes avanços' em diálogo comercial com Canadá durante visita de Carney

07/10/2025 14h55

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relatou, nesta terça-feira (7), "grandes avanços" nas negociações comerciais com o Canadá, cujo primeiro-ministro, Mark Carney, fez uma visita à Casa Branca para flexibilizar as tarifas americanas impostas ao seu país. 

Esta é a segunda visita do premiê a Washington desde abril. No entanto, diferentemente de outros aliados dos Estados Unidos, ainda não conseguiu selar um acordo para frear a guerra comercial de Trump. 

"É um conflito comercial normal, não há nada de errado nisso (...). Acho que fizemos grandes avanços nos últimos meses", afirmou o presidente americano ao lado de Carney no Salão Oval. 

O primeiro-ministro canadense, que já foi presidente do banco central do Reino Unido e entrou na política há menos de um ano, é criticado em seu país, onde fez campanha apoiado em sua longa experiência em gestão de crises. 

"Usei vermelho para você", brincou Carney, referindo-se à cor da gravata que usava quando cumprimentou Trump na ala oeste da Casa Branca.  

Segundo o governo canadense, a "visita de trabalho" do premiê buscou restaurar as relações bilaterais e discutir sobre "prioridades compartilhadas em uma nova relação econômica e de segurança entre Canadá e Estados Unidos". 

A guerra comercial lançada pela administração Trump perturbou significativamente as relações entre ambos os vizinhos e afetou a economia canadense. 

O Canadá, que tem os Estados Unidos como principal parceiro comercial, registrou uma queda de seu PIB de cerca de 1,5% no segundo trimestre. 

Trump impôs tarifas a diversos produtos canadenses não cobertos pelo T-MEC, o tratado de livre comércio entre os dois países e que também inclui o México.  

