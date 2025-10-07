Topo

Nobel de Física premia trio de pesquisadores da mecânica quântica

Físico britânico John Clarke, físico francês Michel H. Devoret e do físico americano John M. Martinis na premiação do Prêmio Nobel de Física de 2025, na Suécia - Jonathan Nackstrand / AFP
Físico britânico John Clarke, físico francês Michel H. Devoret e do físico americano John M. Martinis na premiação do Prêmio Nobel de Física de 2025, na Suécia Imagem: Jonathan Nackstrand / AFP

07/10/2025 07h48

O britânico John Clarke, o francês Michel H. Devoret e o americano John M. Martinis venceram o Prêmio Nobel de Física hoje por suas pesquisas na área da mecânica quântica.

O trio foi premiado "pela descoberta do efeito túnel quântico macroscópico e da quantização de energia em um circuito elétrico", observou o júri.

Os laureados foram reconhecidos por experiências realizadas na década de 1980, que demonstraram que uma partícula, em escala quântica, pode atravessar diretamente uma barreira comparável a um muro. Um fenômeno conhecido como "efeito túnel".

Suas descobertas "abriram o caminho para o desenvolvimento da próxima geração de tecnologias quânticas, em particular a criptografia quântica, os computadores quânticos e os sensores quânticos", detalhou o júri.

A mecânica quântica descreve como funcionam as coisas em escalas incrivelmente pequenas, ao nível das partículas.

O prêmio de Física é o segundo Nobel da temporada, depois que o de Medicina foi concedido ontem aos cientistas americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e ao japonês Shimon Sakaguchi. Os três foram reconhecidos por suas "descobertas sobre a tolerância imunológica periférica", anunciou o Comitê do Nobel em um comunicado.

No ano passado, o Nobel de Física foi concedido ao americano John Hopfield e ao britânico-canadense Geoffrey Hinton por seus trabalhos pioneiros sobre uma ferramenta utilizada no desenvolvimento da inteligência artificial.

A premiação continua nesta semana com o anúncio do Nobel de Química amanhã, seguido pelos aguardados de Literatura na quinta-feira e da Paz na sexta. O de Economia encerrará a temporada na próxima segunda-feira.

Concedidos desde 1901, os Prêmios Nobel honram aqueles que, nas palavras de seu criador e cientista Alfred Nobel, "proporcionaram o maior benefício à humanidade".

O vencedor do Nobel recebe um cheque de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a R$ 5,32 milhões de reais.

