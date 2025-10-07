Topo

Segura a make, hidrata e tem preço acessível: testamos novo sérum da Océane

Watermelon Glow Serum é formulado com extrato de melancia, niacinamida e ácido hialurônico - Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL
do UOL

Jéssica Nascimento

Colaboração para o Guia de Compras UOL

07/10/2025 05h30

Ter uma pele hidratada, com viço natural e glow, sem precisar passar por uma rotina interminável de skincare, é possível? Para descobrir isso, decidi testar o novo Watermelon Glow Serum, da Océane, um produto que promete unir cuidados com a pele e efeitos de maquiagem.

Leitores do Guia de Compras UOL podem comprar o produto com 15% de desconto no site da Océane, por R$ 59,42. Para conseguir o desconto é preciso adicionar o produto à sacola inserir o cupom "UOLGLOW" antes de finalizar a compra.

Segundo a marca, o Watermelon Glow Serum é formulado com extrato de melancia, niacinamida e ácido hialurônico. Enquanto este último atua na retenção de água, ajudando na hidratação profunda, a niacinamida contribui para uniformizar o tom da pele, suavizando manchas de hiperpigmentação e sinais do envelhecimento.

Desenvolvido na Coreia do Sul, o produto também é vegano, o que contou muito na minha escolha. Confira o teste:

Pontos positivos

serum - Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL - Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Textura do Watermelon Glow Serum é leve
Imagem: Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Textura. É extremamente leve, o que já me ganhou de cara, especialmente em dias mais quentes em que tudo o que a gente quer é frescor no rosto. Nada de sensação pegajosa ou gosmenta. Ele é fluido e fácil de espalhar. Além disso, a pele absorve bem o produto, sem pesar.

Sem cheiro forte. Apesar do nome "watermelon" (melancia, em português), que pode assustar quem tem sensibilidade a fragrâncias, o cheiro é muito suave e agradável, bem diferente de outros produtos com melancia que já testei, como o Glow Recipe, que é bem mais perfumado.

Hidratação. Outro ponto alto para mim foi a hidratação que senti na pele, especialmente em áreas que costumam sofrer com a secura, como a zona T e a região abaixo dos olhos.

serum - Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL - Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL
Watermelon Glow Serum funcionou bem como primer
Imagem: Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Segura a maquiagem. Ele deixou minha pele com uma sensação gostosa, viçosa e ainda funcionou bem como primer: segurou a maquiagem e deixou tudo com um acabamento mais leve e natural. Percebi também que a base e o corretivo "assentaram" mais com o produto, tirando aquele efeito de "reboco".

Preço. É acessível comparado a outros séruns iluminadores do mercado, e a embalagem pump é bonita e funcional, trazendo praticidade na rotina.

Pontos de atenção

Falta de brilho. Se tem uma coisa que senti falta foi de partículas de brilho visíveis. Como o nome é "Glow Serum", eu esperava aquele leve cintilar que deixa a pele ainda mais radiante. Não tem glitter, nem brilho perceptível, e para quem ama esse toque extra, pode ser um ponto a considerar. Ainda assim, o efeito "glass skin" (rosto com viço e radiante) é bonito, e o glow vem mais da hidratação e luminosidade natural da pele.

Quem pode gostar

O Watermelon Glow Serum pode agradar principalmente quem gosta de uma pele com viço natural e aparência hidratada, sem depender de partículas de brilho. A fórmula leve e a sensação refrescante combinam bem com quem prefere um acabamento mais suave, sem aquele efeito iluminado artificial.

Por outro lado, quem busca um glow mais evidente, talvez ache o efeito desse sérum discreto demais.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Você conhece alguma máscara de cílios que não borra com suor ou água? Essa máscara da Maybelline é ótima para dias quentes e atividades esportivas. Curtiu? Link na bio. #maybelline #dicasmake #maquiagemtiktok #guiadecomprasUOL #TikTokMadeMeBult #dicasmaquiagem ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

