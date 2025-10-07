Topo

Tesla lança versões mais econômicas do Model 3 e do Model Y

07/10/2025 22h09

A fabricante americana de veículos elétricos Tesla anunciou, nesta terça-feira (7), a comercialização de versões mais econômicas de seus carros populares Model 3 e Model Y, em um contexto de concorrência crescente e após a eliminação de um subsídio ao setor nos Estados Unidos.

"O Model Y Standard e o Model 3 Standard estão aqui", informou o grupo em uma série de mensagens em sua conta na rede X sobre seus "veículos mais acessíveis".

Os modelos custam menos de 40.000 dólares (aproximadamente R$ 213,4 mil), mas especialistas esperavam preços na faixa de 25.000 a 30.000 dólares (entre R$ 133,3 mil e R$ 160 mil). 

As ações da Tesla, que tinham subido mais de 5% na segunda-feira na bolsa de Nova York, após mensagens misteriosas publicadas no domingo no X, fecharam em queda nesta terça-feira, quando o mistério foi, por fim, revelado. 

No encerramento da sessão, os papéis da empresa de Elon Musk fecharam em queda de 4,45%.

elm/tu/mr/dga/mvv/rpr

© Agence France-Presse

