Tesla lança versão mais barata e simplificada do Model 3 e Y visando competição com China

São Paulo

07/10/2025 18h00

A Tesla precificou seu novo Model Y mais barato em pouco menos de US$ 40.000 nesta terça-feira, mas o valor mais alto do que muitos esperavam. Uma versão premium do veículo começa em US$ 44.990.

A empresa também lançou uma versão padrão de seu sedã Model 3 começando em US$ 36.990. A estratégia visa posicionar os carros da Tesla entre os veículos elétricos (EVs) mais baratos à venda nos EUA, colocando-a para competir globalmente contra os EVs de baixo custo vindos da China.

O Model Y de menor custo troca uma barra de luz na frente por dois faróis convencionais e tem um teto diferente. Ambos os veículos vêm com assentos de tecido, sem rádio AM/FM, sem tela na fileira de trás e com menos alto-falantes do que as variantes mais caras, entre outras mudanças.

A Tesla há anos afirma que lançará um modelo de preço mais baixo para estimular o crescimento em um cenário cada vez mais competitivo. No entanto, essa estratégia mudou no ano passado quando seu CEO, Elon Musk, cancelou os planos para um carro de US$ 25.000, conhecido como Model 2, para priorizar o trabalho da empresa em seu veículo autônomo dedicado, o Cybercab, que não possui volante ou pedais.

Às 17h38 (de Brasília), as ações da Tesla subiam 0,24% no after hours de Nova York, após tombarem 4,45% durante o pregão.

*Com informações da Dow Jones Newswires

