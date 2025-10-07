Tenista dinamarquês Holger Rune defende tempos técnicos devido ao calor excessivo

Topo

07/10/2025 15h46

O tenista dinamarquês Holger Rune declarou nesta terça-feira (7) que é a favor da implementação de tempos técnicos para recuperação dos efeitos do calor no Masters 1000 de Xangai, mas também em outros torneios sujeitos às mesmas condições climáticas. 

"Todos os jogadores deveriam fazer campanha" pela implementação de tal medida em Xangai, afirmou o número 11 do ranking da ATP. 

Desde o início da competição na cidade chinesa, as temperaturas durante o dia têm girado em torno de 35°C, com um nível de umidade acima de 80%. 

Essa umidade, que coloca os músculos à prova, foi o que causou, por exemplo, as cãibras sofridas pelo italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, na terceira rodada no domingo, forçando-o a abandonar. 

Vários jogadores já destacaram as condições climáticas extremas, e dirigentes da ATP, órgão regulador do circuito masculino, confirmaram à AFP nesta terça-feira que planejam implementar novas regras nesse sentido. 

"O estudo continua, e medidas adicionais, incluindo a implementação de uma política oficial de prevenção ao calor, estão sendo avaliadas em consulta com jogadores, torneios e especialistas médicos", escreveu a entidade em um comunicado nesta terça-feira.

Atualmente, as decisões que afetam o jogo com base nas condições climáticas "são de responsabilidade do supervisor da ATP em quadra, em consulta com as equipes médicas e as autoridades locais", afirma o comunicado. 

Essas equipes médicas também implementam "várias medidas em caso de calor extremo" para proteger os jogadores. 

"Conseguimos suportar uma certa quantidade de calor porque somos física e mentalmente fortes, mas sempre há um limite", afirmou Rune. 

"É importante que prestemos atenção à nossa saúde", continuou.

© Agence France-Presse

