Tenho direito ao Crédito do Trabalhador? Saiba como pedir o empréstimo

Trabalhadores registrados em carteira agora têm a possibilidade de contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito com uso do FGTS como garantia?

Funcionários contratados pelo regime CLT podem acessar essa nova linha de crédito criada pelo governo federal. A solicitação é feita exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou diretamente em bancos e instituições financeiras parceiras.

O interessado indica o valor que pretende contratar e, em seguida, recebe diferentes propostas — em um sistema parecido com um leilão — podendo escolher a mais adequada conforme prazos e taxas de juros.

As parcelas são debitadas automaticamente pelo eSocial, com limite de até 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, essa regra permite aplicar juros mais baixos que os cobrados nos consignados tradicionais. Depois da contratação, o acompanhamento dos pagamentos pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É permitido comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, a totalidade da multa rescisória poderá ser utilizada para quitar a dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não altera contratos em andamento.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer regras e definir o teto de juros praticados.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimos com desconto em folha pode migrar seu contrato para essa modalidade. Um dos principais objetivos da iniciativa é reduzir o superendividamento.

De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), esse tipo de crédito pode ser vantajoso para quitar dívidas mais caras, como cartão de crédito rotativo, cheque especial ou CDC. "Na falta de reserva de emergência, essa opção é mais adequada que outras linhas disponíveis no mercado", afirma.

Por outro lado, ela não é recomendada a aposentados que seguem empregados e já utilizam margem consignável do benefício do INSS. "Nesse caso, o consignado vinculado à aposentadoria é mais interessante, pois conta com juros menores que o consignado CLT", ressalta a especialista.

Antes de assinar o contrato, é fundamental observar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Não assuma parcelas que comprometam excessivamente o orçamento. Essa linha pode ser positiva para aquisição de um imóvel, mas não deve ser usada apenas para custear despesas cotidianas".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o aplicativo, é necessário possuir cadastro no Gov.br. O procedimento é o seguinte:

Acesse o site Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a um questionário com cinco perguntas sobre sua vida profissional; Após a validação, será gerada uma senha temporária, que deve ser alterada no primeiro acesso; Com o cadastro finalizado, a versão digital da carteira estará disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site https://servicos.mte.gov.br/

.A Carteira de Trabalho Digital é emitida automaticamente. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, qualquer cidadão que possua CPF já conta com a versão digital ativa. Aqueles que nunca tiveram vínculo formal de emprego visualizarão apenas seus dados pessoais.