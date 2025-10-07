Topo

Notícias

Taxas futuras de juros sobem com dólar, Treasuries e foco na MP 1.303

São Paulo

07/10/2025 09h38

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta em toda a curva nesta primeira hora de negociação, em sintonia com o fortalecimento global do dólar e o avanço dos retornos dos Treasuries. Esta terça-feira (7) também reservará o leilão de títulos pós-fixados, outro fator que pode ajudar a manter os prêmios elevados nos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI).

Mais cedo, a comissão mista que analista a medida provisória 1.303, com alternativas à alta do IOF, adiou a votação da matéria para o período da tarde. A MP precisa ser votada nesta terça, uma vez que sua validade termina na quarta-feira, 8.

Às 9h19, o DI com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,130%, na máxima do dia, ante 14,081% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2029 projetava 13,475%, também na máxima, ante 13,363% do ajuste anterior. Na ponta longa, a taxa do DI para janeiro de 2030 estava em 13,585%, de 13,466% na segunda-feira, dia 6.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Prefeita recém-eleita é esfaqueada na Alemanha

Homem acusado de estuprar Gisèle Pelicot sabia que ela estava dormindo, diz investigador

Algodão/Imea: demanda de pluma em MT é estimada em 2,71 mi de t na safra 2025/26

Milho/Imea: oferta em MT é projetada em 53,29 milhões de t na safra 2025/26

Soja/Imea: demanda em MT é estimada em 47,11 milhões de t na safra 25/26

Jornalista José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade, morre aos 84 anos

'Alguns' desaparecidos e três feridos no desabamento parcial de um prédio em construção em Madri

Estamos fazendo uma radiografia sobre o setor de transporte público, diz Haddad

Van pega fogo perto da residência oficial do primeiro-ministro da França

Prédio em reforma desaba em Madri e deixa três pessoas feridas

Forças israelenses bombardeiam Gaza no aniversário da guerra, Catar diz que plano de Trump exigirá trabalho