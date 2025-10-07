Taxas dos DIs têm ganhos firmes após comentários de Haddad

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) iniciaram a terça-feira com ganhos firmes no Brasil, em especial entre os contratos de prazos mais longos, com investidores digerindo comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista, na qual ele afirmou que o governo está avaliando formas de financiar o setor de transporte público.

No exterior os rendimentos dos Treasuries oscilam com altas leves, dando continuidade ao movimento mais recente, desde que começou a paralisação parcial do governo norte-americano.

Às 9h40, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 14,13%, em alta de 5 pontos-base ante o ajuste de 14,084% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2035 marcava 13,78%, com elevação de 11 pontos-base ante o ajuste de 13,67%.

Em entrevista ao CanalGov, Haddad voltou a defender a política fiscal, argumentando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregará um resultado na área melhor que o dos últimos dois governos. Ele também demonstrou otimismo com a aprovação da medida provisória da compensação do IOF, que precisa passar pelo Congresso até quarta-feira para não caducar.

Por outro lado, Haddad tocou durante a entrevista em um ponto sensível para os investidores nos últimos dias, sobre a possibilidade de o governo Lula atuar no setor de transporte público. Haddad afirmou que o governo está fazendo uma radiografia e avaliando formas de financiar o setor. Ele não deu mais detalhes.

Na quinta-feira passada, agentes do mercado voltaram a se apegar mais diretamente à questão fiscal para operar nos DIs, elevando os prêmios na curva em meio a rumores de que o governo poderia lançar um programa para zerar a tarifa de ônibus urbanos em todo o país. O receio é de que a política tenha forte impacto fiscal.

Na prática, ao não descartar a possibilidade de uma política federal nesta área, cuja responsabilidade primária é dos municípios, Haddad mantém o alerta no mercado.

No exterior, às 9h40, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 1 ponto-base, a 4,168%.