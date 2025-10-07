Josias: Tarcísio 'soou como Bolsonaro na pandemia' em piada com metanol

O governador Tarcísio de Freitas usou tom desrepeitoso ao comentar mortes por metanol em São Paulo, soando como Jair Bolsonaro durante a pandemia, afirma Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

A fala de Tarcísio, que minimizou a crise ao dizer que só se preocuparia se refrigerantes fossem alvo de falsificação, gerou críticas por insensibilidade e por consolidar a "bolsonarização" do discurso político em meio a tragédias de saúde pública.

Há uma urucubaca no relacionamento do Tarcísio de Freitas com o microfone. No instante em que cresce o número de mortes, internações pelo consumo de drinques intoxicados com metanol, o governador achou que seria uma boa ideia fazer graça. Evidentemente, não é apropriada a observação do governador. Tem gente morrendo e ele vem, 'Ah, no dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar'. Tem gente morrendo e só há uma coisa mais dura diante da morte do que a suavidade da indiferença. É a insensibilidade do descaso. É como se o governador não tivesse preocupação com as famílias dos mortos, com as pessoas que estão sendo internadas.

Josias de Souza

Mal comparando, ele soou como o Bolsonaro nos piores momentos da pandemia. Bolsonaro também quando morria gente infectada pelo coronavírus ele dizia 'não estou nem aí, todo mundo vai morrer um dia', 'eu não sou couveiro', esse tipo de declaração mostra que a bolsonarização do discurso do governador Tarcísio de Freitas veio para ficar. Evidentemente não foi apropriada a observação do governador não é hora de fazer graça É hora de investigar e prestar assistência àquelas pessoas que tiveram a infelicidade de beber bebida alcoólica infectada com metanol, porque o Estado brasileiro não conseguiu realizar a fiscalização adequada, não conseguiu prender bandido antes que o metanol chegasse no drinque.

Josias de Souza

Josias também vê fragilidade na comunicação do governador, destacando a necessidade de responsabilidade ao se manifestar diante de situações graves.

E realmente está um pouco perdido o governador na sua comunicação. Ele deveria encontrar-se consigo mesmo, certificar-se de que não esqueceu a consciência no gabinete, quando vai ao encontro dos microfones, dos refletores, né? Agora, se alguma coisa de útil nessa observação do Tarcísio, é o ensinamento. Se beber Coca-Cola, não se dirija ao microfone. O governador deveria prestar atenção às palavras que pronuncia num momento tão grave como esse.

Josias de Souza

