Tarcísio se desculpa por fala sobre metanol e Coca-Cola: 'Errei'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu desculpas hoje por ter dito que só iria se preocupar com a adulteração de bebidas com metanol "no dia em que começassem a falsificar a Coca-Cola."

O que aconteceu

"Errei", disse Tarcísio em um vídeo publicado nas redes sociais. "Acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva, que foi muito mal interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. E é por isso que eu peço perdão."

A declaração ocorreu ontem, durante uma coletiva de imprensa sobre a crise do metanol. "Não vou me aventurar aqui nessa área [de bebidas alcoólicas], que não é minha praia, está certo? No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto", afirmou.

"Não é a primeira vez que eu venho aqui pedir desculpas e não será a última", afirmou Tarcísio. No vídeo, ele pediu perdão às famílias que perderam entes queridos por intoxicação com metanol, aos comerciantes que tiveram prejuízos e ao "povo que quer uma ação firme do Estado". O governador também disse que não tem "compromisso com o erro" e que seu compromisso é com as pessoas.

Governar é trabalhar todos os dias, enfrentar grandes desafios, dar o nosso melhor e saber reconhecer quando erramos. Peço perdão pela colocação inoportuna neste momento e seguirei me dedicando ao máximo para cuidar das pessoas com dignidade e compromisso, como sempre fiz em toda a minha vida. Governador Tarcísio de Freitas

SP tem três mortes e 18 casos

O governo de São Paulo confirmou hoje a terceira morte no estado após intoxicação por metanol. Ainda há 18 casos confirmados e outros 158 casos em investigação. Até o momento, 85 suspeitas foram descartadas.

Terceira vítima é uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo. As outras duas mortes foram registradas na capital - dois homens de 48 e 54 anos.

Desde que os casos surgiram, 21 pessoas foram presas. Onze estabelecimentos foram interditados no estado desde a semana passada. São sete na capital, dois em Osasco, um em São Bernardo do Campo e um em Barueri.