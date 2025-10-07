SP confirma 3 mortes e 18 casos de intoxicação por metanol

O Governo de São Paulo confirmou hoje a terceira morte no estado após intoxicação por metanol relacionada ao consumo de bebida alcoólica e 18 casos registrados da intoxicação, segundo balanço divulgado no final da tarde de hoje.

O que aconteceu

Ainda há outros 158 casos em investigação. Até o momento, 85 suspeitas foram descartadas.

Terceira morte é de uma mulher de 30 anos, em São Bernardo do Campo. As outras duas mortes foram registradas na capital - dois homens de 48 e 54 anos.

Sete mortes estão em investigação. São quatro na cidade de São Paulo (de idades de 36, 45, 50 e 51 anos), dois em São Bernardo do Campo (49 e 58 anos) e um em Cajuru (26 anos). Todos os óbitos são de homens.

Desde que os casos surgiram, 21 pessoas foram presas. Em todo o ano são 42 prisões realizadas, segundo o governo estadual.

Foram interditados cautelarmente 11 estabelecimentos no estado desde a semana passada. São sete na capital, dois em Osasco, um em São Bernardo do Campo e outro em Barueri.

Desde o último dia 29, 16 mil garrafas foram apreendidas. Nesse mesmo período, as forças de segurança apreenderam 378 mil itens, como lacres e selos.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.

Pequenas quantidades de metanol já podem causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

A substância metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.